Lluvia, firmas y una luz en la cima del monte: recuerdos de la Azoka

Una de las estampas típicas de la Azoka es la cola ante el stand donde firma sus libros Toti Martínez de Lezea, ya sean novelas ... para el público adulto o infantil. Hay incluso quien la utiliza para orientarse en el abarrotado Landako Gunea, donde tantas referencias compiten por llamar nuestra atención. Es ya un clásico y sin embargo no siempre ha sido así, como recuerda con humor la escritora cuando le preguntamos por su mejor recuerdo de la feria. Entre tantos baños de multitudes, se queda con esta imagen de 1998, el año que publicó su primera novela, 'La calle de la judería'. «Yo quería firmar y entonces no se estilaba», cuenta. «Firmé exactamente ocho ejemplares a ocho amigos, parece que les estoy viendo. Así me estrené y desde entonces no he faltado ni un año».

El número especial de la Azoka de Territorios tiene como hilo conductor los mejores recuerdos de escritores, músicos y otros referentes de la cultura vasca. Los de Karmele Jaio «siempre tienen que ver con las relaciones humanas, porque la Azoka es sobre todo un punto de encuentro». Hay un momento en especial que se le quedó grabado con tal precisión que lo cuenta como un relato. «Volvíamos de comer un grupo de escritores, y entre ellos estaba Joan Mari Irigoien. Mientras los demás hablaban, Joan Mari y yo caminábamos en silencio. Era un día muy nublado y, de repente, yo miré a los montes lejanos y vi que el sol iluminaba una de las cimas. El contraste entre las nubes oscuras y la cima de color de oro era espectacular y desapareció enseguida. Duró poco tiempo. En ese momento Joan Mari y yo nos miramos y me dijo: ¿Tú también lo has visto? Y nos sentimos afortunados por haberlo visto, nadie más lo vio».

Cuenta que años más tarde, «en otra edición de la Azoka, cuando Joan Mari estaba ya enfermo, me dirigía andando hacia allí y, de repente, una de las cimas se encendió, no de manera tan espectacular como aquel día, pero sí de manera llamativa. Le saqué una foto y se la mandé a Joan Mari, recordando la cima dorada que vimos aquel día. Él me respondió: Gu beti argiari begira (Nosotros siempre mirando a la luz). Murió muy poco después. Ahora, cada vez que voy a a la Azoka miro a los montes en busca de aquella luz».

Kepa Junkera siempre ha tenido «una conexión muy especial con el Duranguesado» y recuerda cuando la Azoka se celebraba en el pórtico de la iglesia de Andra Mari. «Lo que ha conseguido Gerediaga es alucinante«, dice pensando en las dimensiones que ha adquirido la feria. «Han luchado por sus ideales y hay que aplaudir su labor». También Roberto Moso evoca con cariño·«aquella feria en el pórtico de la iglesia. Siempre había títulos prohibidos, traídos de Iparralde, que se ofrecían de forma semiclandestina. Y siempre, siempre llovía».