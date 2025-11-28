El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Lluvia, firmas y una luz en la cima del monte: recuerdos de la Azoka

Toti Martínez de Lezea, Karmele Jaio, Kepa Junkera y Roberto Moso evocan los mejores momentos y sus primeras visitas a la feria

Teresa Abajo

Teresa Abajo

Bilbao

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:43

Una de las estampas típicas de la Azoka es la cola ante el stand donde firma sus libros Toti Martínez de Lezea, ya sean novelas ... para el público adulto o infantil. Hay incluso quien la utiliza para orientarse en el abarrotado Landako Gunea, donde tantas referencias compiten por llamar nuestra atención. Es ya un clásico y sin embargo no siempre ha sido así, como recuerda con humor la escritora cuando le preguntamos por su mejor recuerdo de la feria. Entre tantos baños de multitudes, se queda con esta imagen de 1998, el año que publicó su primera novela, 'La calle de la judería'. «Yo quería firmar y entonces no se estilaba», cuenta. «Firmé exactamente ocho ejemplares a ocho amigos, parece que les estoy viendo. Así me estrené y desde entonces no he faltado ni un año».

