Leopoldo Zugaza, un pertinaz editor

Leopoldo Zugaza, nuestro aita, fue un dinámico promotor cultural, pero principalmente un gran editor. Las numerosas y variadas iniciativas culturales que impulsó a lo largo ... de su vida terminaban, inexcusablemente, en forma de libro o de cualquier otra publicación impresa. En Durango creó la librería Hitz con su gran amigo Jesús Astigarraga, la primera del pueblo. Hoy sigue abierta en Artekale. Allí realizó sus últimas entrevistas, en las cuales, rondando los 90 años, seguía expresando su confianza en la capacidad de transformación social de la cultura y, muy especialmente, de la lectura.

En Durango fundó también su propia editorial y puso en marcha, como se sabe, la feria del libro y el disco vasco a mediados de los aún tan comprometidos años 60, bajo los auspicios de la atrevida y dinámica asociación ciudadana Gerediaga. Como en otros muchos proyectos, Leopoldo buscó desde el primer momento un anclaje institucional de la feria a través de la colaboración, entre otras, de las Diputaciones Forales, incluida la Navarra, que, a pesar de estar ligadas a las estructuras del régimen franquista, eran por entonces principales editores de libros de tema vasco y en euskera. Siempre fue reticente a la incorporación de la música en la feria, que reconocía como una aportación personal de José Luis Lizundia. Se sumaba así a los libros, y a su pesar, la banda sonora de las ya varias generaciones que hemos vivido este evento tan importante de la cultura vasca, que este año cumple su sexagésimo aniversario.

Las primeras ediciones de la feria se celebraron, de forma modesta, en el pórtico de Santa María, pasando con el tiempo a ocupar el amplio local cubierto de la Azoka, a la cual debe su denominación actual. El crecimiento constante de expositores y público aconsejaron la construcción de Landako Gunea, que en la actualidad es el principal recinto ferial. A lo largo de este tiempo y junto a la complicidad de Juan José Ziarrusta, Leopoldo promovió este y otros espacios culturales en Durango, como el Museo de Arte e Historia o el teatro de San Agustín, que ahora, incluido el cine Zugaza de sus primos, forman también parte de la expandida Azoka. Aunque siempre crítico y exigente, creo que se sentía muy orgulloso de haber contribuido a construir un tan rico entramado de escenarios e instituciones para la cultura en su pueblo.

A pesar de que ya no participaba como editor, todos los años, hasta su muerte, encomendaba a sus nietas y nietos el reparto gratuito entre los asistentes a la feria del catálogo Euskal liburuak, redactado anualmente por J. L. Zabala y editado a su costa. Era su forma de homenajear al libro y al fundamental trabajo del editor, gremio del que, creo, fue uno de sus más ilustres, apasionados y pertinaces representantes.