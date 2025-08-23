El legado del padre de la alta costura

Uno de los orgullos de Francia, que cuenta con numerosos estandartes en el ámbito cultural, no es fruto de un hijo de esa tierra. Si ... Picasso fue para muchos un pintor francés nacido en España, , aunque no llegaría a obtener la nacionalidad gala, y Brel una grandísima voz en la lengua de Molière procedente de la «joven» Bélgica, Charles Frederick Worth sería otro de sus vástagos por filiación a pesar de haber nacido en el Reino Unido, eterno rival del país de la 'grandeur'.

Esto será algo secundario, porque fue en París, la capital del lujo a partir del siglo XIX, la del Segundo Imperio, donde Mister Worth creó un oficio que contribuiría a ensalzar la imagen del país, dentro y sobre todo fuera. Nos referimos a la alta costura, «uno de los últimos refugios de lo humano, lo personal, lo inimitable», como tan espléndidamente la definió Christian Dior. Un laboratorio de ideas elevadas a la máxima expresión.

Vestido de noche de la princesa Murat, diseñado por Jean Dunand (1926) y abrigo de noche (1920-1922). Palais galliera

El padre de ese arte del vestir a la medida, que impuso su estilo y visión, nació hace ahora casi dos siglos, el 13 de octubre de 1825, en Bourne, a unos doscientos kilómetros de Londres. Tiene poco dinero en los bolsillos, pero muchas ideas y sobre todo grandes dosis de atracción por París a sus 21 años. Allí marcha meses antes de que Napoleón III alcance el poder. Trabajará como dependiente en Gagelin, boutique de renombre instalada en una de las calles que llevan al Louvre. Años más tarde es nombrado costurero del mencionado establecimiento y empieza a crear propuestas que fueron galardonadas en dos importantes exposiciones universales.

Cambia las reglas y con él la clienta se limita a elegir. Le llaman «el dictador de la moda de París»

Se casa con una francesa, Marie Vernet, considerada como la primera maniquí. Es su modelo y con ella tiene dos hijos varones, Jean-Philippe y Gaston. Con el tiempo, decide dar el gran paso y fundar su propia casa de moda. Para ello se asocia con un creativo sueco, Otto Gustaf Bobergh, y ambos ponen en pie Worth & Bobergh doce años después de llegar a la capital del Sena. El lugar elegido es el número 7 de la rue de la Paix, una calle en la que ya estaba el joyero Mellerio dits Meller, y donde a finales del siglo se instalará Cartier. En ese lugar abrirán también sus establecimientos Paquin y Doucet. El liberador del corsé, Paul Poiret, trabaja para Worth antes de abrir su taller cerca de allí en 1903.

Vestido de noche estilo 'flapper'de lamé, terciopelo y apliques metálicos (1925). colección louis vuitton

Si bien hoy en día las arterias del lujo parisino son principalmente la avenida Montaigne y la rue du Faubourg Saint-Honoré, por entonces, a finales del siglo XIX, las grandes casas se situaban próximas a la Ópera Garnier y a la octogonal plaza Vendôme. El inglés jugará además con ventaja: durante su época en Gagelin, damas de postín como la princesa de Metternich y la emperatriz Eugenia de Montijo habían descubierto su trabajo. No tardarán en formar parte de las selectas clientas de la nueva maison, en la que, aparte de trabajar a medida, se propondrán prendas para practicar deportes y de maternidad.

No se trata de una casa de moda al uso, porque este amante de las bellas artes y de los más ricos tejidos va a crear sus propias colecciones guiado por su creatividad y gustos; no por los de las clientas, que eran las que hasta entonces imponían al costurero lo que ellas tenían en mente. Con Worth, que comienza a presentar su moda de temporada sobre maniquíes estáticos y rápidamente sobre mujeres de carne y hueso, la clienta se limitará a elegir.

Las siguientes generaciones

Llega a ser por ello «el dictador de la moda de París», visionario que hará desfilar por vez primera en un salón, el suyo, las colecciones diseñadas por él y confeccionadas por sus costureras, las petites mains o artesanas manitas, registrando los modelos. Una revolución para su época. Además, los hombres también podrán vestirse aquí, en el taller de sastrería que propone. La moda masculina del siglo anterior inspirará a quien se considera ya el fundador de la alta costura para hacer más de una propuesta para mujer. Tejidos como las más exquisitas sedas, los satenes y las lanas serán la base, sobre los que en más de un caso se aplicarán bordados.

Creaciones que se ceñirán al cuerpo, con ajustadas mangas y voluminosas faldas. En 1870 se separa Bobergh y a partir de entonces en las etiquetas figuran las cinco letras de su apellido, Worth. Allí acuden la princesa de Metternich y la emperatriz Eugenia, quien hará de él su protegido y favorito, así como costurero de la corte imperial. Floreciente negocio del que Charles Frederick Worth llevará el mando hasta los 69 años, cuando fallece. El mismo año, 1895, en el que viene al mundo otro grande, «el maestro de todos nosotros», como lo denominó Monsieur Dior: Cristóbal de Balenciaga.

Sus hijos Jean-Philippe y Gaston toman entonces las riendas de la maison. Con ellos continuará la expansión del negocio por un camino en el que las siluetas se irán haciendo más depuradas, al hilo de las tendencias que marcan un retorno al estilo del Primer Imperio. La prensa especializada de la época, como 'La Gazette du Bon Ton', contribuirá a hacer de Worth el referente en el mundo de la moda.

La tercera generación llega en los locos años 20. Son los hijos de Gaston, Jean-Charles y Jacques, quienes van a introducir de lleno la casa en la era moderna. A ellos se debe el azul Worth como color identificativo de la firma, así como el lanzamiento del primer perfume, 'Dans la Nuit', además de las siguientes fragancias: 'Vers le Jour', 'Sans Adieu' y 'Je reviens', que llegaban a las clientas en el interior de frascos creados por Lalique.