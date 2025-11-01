El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, hacia 1920. Archivo

Juan Ramón Jiménez, el poeta recién enviudado

Inconsolable. ·

Cayó en una depresión tras la muerte de Zenobia Camprubí, que lo fue todo para él: esposa, compañera, enfermera, asistenta y cómplice de sus manías

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:22

Juan Ramón Jiménez se quedó viudo tres días después de recibir el Nobel de Literatura. Este le fue comunicado el 25 de octubre de 1956. ... La muerte de Zenobia Camprubí el 28 de octubre de 1956 hundió al poeta en una depresión profunda que le impidió recoger personalmente el premio de la Academia sueca (lo hizo en su nombre Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico) y lo llevó a la muerte el 29 de mayo de 1958, o sea, solo 19 meses después. Es conocido el hecho de que no quiso separarse del cuerpo de la mujer a la que amaba hasta que fue enterrada. Lo veló durante un día y una noche. A partir de esa fecha se aisló del mundo con su dolor. Dejó de comer y de asearse. Su estado de decaimiento y abandono llegó al punto de tener que ser ingresado primero en un sanatorio mental de Puerto Rico, el Hospital Psiquiátrico de Hato Tejas, y después en la Clínica Mimiya de Santurce en ese mismo país, donde murió tras el episodio de una caída que le fracturó la cadera y a la cual siguió una bronconeumonía de la que no se recuperó nunca.

