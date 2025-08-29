El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Uno de los fotogramas más icónicos de la cinta. EC
Sobrevalorados

Sensiblería

Juan Bas

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:24

El sentimentalismo no es más que la cualidad de sentimental. El problema suele ser que con el sentimentalismo se corre el riesgo de cargar las ... tintas, que se vaya de las manos y degenerar en sentimentaloide (emoción fácil y superficial) y en sensiblería, con frecuencia acompañada de sus pegajosos compinches, la cursilería y lo ñoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  5. 5

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  6. 6 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  7. 7

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  8. 8 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  9. 9

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  10. 10 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sensiblería

Sensiblería