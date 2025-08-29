El sentimentalismo no es más que la cualidad de sentimental. El problema suele ser que con el sentimentalismo se corre el riesgo de cargar las ... tintas, que se vaya de las manos y degenerar en sentimentaloide (emoción fácil y superficial) y en sensiblería, con frecuencia acompañada de sus pegajosos compinches, la cursilería y lo ñoño.

Dos títulos sentimentalistas muy populares en que, a mi entender, en el primero lo empalagoso (entre otras cosas aún peores) anega y malogra, y en el segundo algunas notas cursis y la explosión de buenismo colectivo del final no empañan un resultado de conjunto excelente.

'La gran familia' (Fernando Palacios, 1962) mantiene adeptos que le perdonan todo, hasta sus quintales de melaza. La película fue orgullo del régimen y declarada de interés nacional. Era la fase de la dictadura franquista que coincidía con un cierto desarrollo económico, un incipiente consumismo, y se promocionaba la natalidad para incrementar el número de brazos que sostuvieran la patria. Pero lo de la peli es caricaturesco. El matrimonio formado por Alberto Closas y Amparo Soler Leal tiene 15 hijos de todas las edades. ¿Por qué? No se dice. Resulta surrealista que Amparo en 1962 contaba solo 29 años y un tipo envidiable tras el alud de partos. María José Alfonso, la hija mayor, tenía 21. Quizá lo más cargante es el constante buen rollo y humor de todos, especialmente de la pareja, que en las consideraciones sobre su felicidad conyugal provoca urticaria. La familia vive del trabajo de aparejador de Closas porque ella es una entusiasta ama de casa que al final anuncia con júbilo que está preñada del 16.

La segunda, la buena, es 'Qué bello es vivir' (1946), la más famosa de Frank Capra. Alberga cursilería cuando los protagonistas se hacen novios, pero tiene fuste: sólidos personajes y guion. Memorables el malvado señor Potter (Lionel Barrymore) y James Stewart como George Bailey. Gran idea cuando el ángel demuestra a George que su pequeño mundo habría sido mucho peor sin él.