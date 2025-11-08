Jon Bilbao: la sombra de la amenaza

Desde el lejano 2008 en el que irrumpió en el panorama de la narrativa española con una colección de relatos -'Como una historia de terror'- ... y una novela -'El hermano de las moscas'-, Jon Bilbao ha tenido como fórmula literaria la irrupción de un factor inquietante, una presencia incómoda, una amenaza vaga, o quizá más bien la sombra de esta, en las vidas cotidianas de sus personajes. En dicha novela, la novedad perturbadora era un hermano del protagonista que se hospedaba en la casa que este compartía con su esposa y la hija de ambos, recién nacida. Las extrañas circunstancias que rodeaban esa visita, entre ellas la aparición de un enjambre de moscas en la habitación donde se hospedaba el nuevo inquilino, llevaban a la pareja a adoptar conductas un tanto extravagantes. En la citada colección de cuentos, el que daba título al libro contaba las vicisitudes de una joven pareja que compraba una casa situada en un idílico paisaje boscoso que progresivamente parecía ir volviéndose contra ellos. De pronto su perro desaparecía y ella empezaba a soñar con ardillas que invadían el nuevo hogar. Finalmente, la sospecha de sus males recae en unas figurillas de madera que adornaban la chimenea y que habían sido talladas por el único ser humano que tenían de vecino, un hosco jorobado que hacía el papel de guarda del bosque. En el texto juega un decisivo papel la resistencia que los protagonistas habían mostrado a deshacerse de esas tallas por un vago sentimiento de respeto, de sumisión o quizá de un inconfesable miedo que constituye un rasgo muy recurrente en los personajes de Jon Bilbao.

Precisamente, es 'Como una historia de terror' una de las excelentes piezas góticas que aparecen estos días reunidas en 'Antes del volcán', un volumen que se subtitula 'Los cuentos recuperados' y que es, en efecto, una compilación de toda la narrativa breve de este autor. A dicho cuento y a los que le acompañaron en la edición de 2008 se añaden ahora los de otros dos libros de publicación posterior: 'Bajo el influjo del cometa' (2010) y 'Física familiar' (2014). En el que da título al primero de estos, el cercano paso del cometa Hale-Bopp, que alteró la vida en ciertas zonas de nuestro planeta durante la primavera de 1997 generando prolongados apagones, cortes de agua y de teléfono, sirve para trazar un argumento sobre los cambios que puede producir una situación excepcional en la conducta humana, en este caso, en un matrimonio que vive con un perro y que se atreverá a hacer algo impropio que no habría hecho nunca en circunstancias normales. La amenaza en esta ocasión no solo proviene del exterior de la Tierra, sino también y simétricamente del interior de los propios protagonistas. El relato que da título al volumen 'Física familiar' establece un sugerente y divertido paralelismo entre la propensión, no del todo infalible, de un hombre a tener aventuras extraconyugales y el 'principio de incertidumbre' del físico alemán Werner Heisenberg, por el cual resulta imposible saber con precisión y simultáneamente la velocidad y la posición de una partícula subatómica. En el cuento, la preocupación de ese marido por la dependienta de una tienda de lencería que ha podido sufrir un mortal accidente de tráfico y la preocupación de la esposa por la posible infidelidad de ese marido se alternan logradamente con breves textos de carácter científico referentes a Heisenberg.

Ampliar 'Antes del volcán' Jon Bilbao, Ed: Impedimenta, 624 páginas, 24,59 euros (ebook, 12,34)

Jon Bilbao ha incluido en esta recopilación tres relatos que no aparecieron en ninguno de sus libros. Uno de ellos, 'Amenaza exterior', es el que lo abre y, sin duda, uno de los más conseguidos del libro. En él un tipo aprensivo empieza a percibir como un confuso peligro un camión de juguete con el que juega su hijo y que ha debido de llegar a su dirección postal por error. Otro de esos relatos, 'Una casa frente al cementerio', se inicia con la muerte de un anciano que deja a su sobrino una herencia con la que este y su mujer compran una casa situada frente al cementerio en el que está enterrado el tío. La sombra de la amenaza va cerniéndose sutilmente sobre los dos cónyuges según se convierten en padres de dos gemelos cuyos amigos se negarán a quedarse a dormir en su domicilio. 'Entonces Ahora Después' es el texto que cierra el volumen y un triple homenaje a las canciones rockeras de la juventud y a los viejos amores así como a Jon y Katharina, los protagonistas de varios de los cuentos y de novelas de Jon Bilbao. 'Antes del volcán' es algo más que un compendio completo de la narrativa breve de un novelista. Es un volumen que muestra el mundo propio de un verdadero escritor.

'Gliff ' Ali Smith Podríamos ser así

Ampliar 'Gliff ' Ali Smith, Trad: Magdalena Palmer, Nórdica libros, 239 páginas, 21,95 euros (9,99)

Elena Sierra

Una fábula distópica que, a grandes rasgos, podría estar ocurriendo ya en algunos lugares en algunos momentos en algunos aspectos. Eso es lo que plantea la escritora Ali Smith en 'Gliff', una novela que se lee de una sentada porque, como es habitual en sus narraciones, por muy profundas que sean las ideas que propone es capaz de contarlas de manera sencilla y hasta con cierto sentido del humor. Pongámonos en situación: Bri y Rose se acaban de separar de su madre y han vuelto a casa de la mano de la pareja de esta, el hombre que lleva tiempo a su lado. Pero su casa ya no puede ser suya, la perimetra una raya roja que indica que están fuera. Si no pasan por ciertos aros (la digitalización de todo, la aceptación de algunos trabajos, la no-protesta, la no-significación) terminan siendo 'inverificables'. Vamos, parias.

Un sistema pensado para el control absoluto y la conversión de la ciudadanía en consumidora y mano de obra (sin rechistar) fabrica muchos inverificables, personas a las que ninguna institución va a computar ni defender. Sus propiedades, su salud, su educación, su familia, todo queda a merced del designio de ese sistema pensado para el beneficio de grandes empresas. Smith recoge la cara B de algunos adelantos tecnológicos, la IA, la precarización laboral y de la vivienda, la gentrificación, el abuso de poder -de las administraciones y de individuos que se aprovechan del resto-. Menos mal que nos deja una lucecita: la de la gente que no se somete.

'Vera, una historia de amor' Juan del Val Juan del Val o la novela banal

Ampliar 'Vera, una historia de amor' Juan del Val, Ed. Planeta, 360 páginas, 20,80 euros

Iñaki Ezkerra

Hay premios literarios que se conceden y otros que se perpetran. El Planeta ocupa desde hace años un lugar de honor entre estos últimos. 'Vera, una historia de amor', la obra con la que Juan del Val lo ha ganado este año, consolida esa tendencia. La historia que nos cuenta es la de una mujer de cuarenta y cinco años, de buen ver todavía y perteneciente a la alta sociedad sevillana, que se ha separado, después de más de dos décadas de matrimonio, de un marqués del que se enamoró cuando le vio montar a caballo. Es en esa situación de libertad recién estrenada y búsqueda de sí misma cuando se enamora del empleado de la inmobiliaria a la que recurre para comprarse una casa a la medida de sus nuevas necesidades. A la banalidad de ese amorío interclasista, propio de una novela rosa, se suma la total carencia de estilo literario, que es sustituido por el tono engolado y a la vez vulgar con el que una omnisciente tercera persona nos informa de la vida y milagros de los personajes con unas frases que en el siglo XXI resultan de juzgado de guardia: «Don Borja Manuel Laguía de Villareguela, marqués de Villaecijilla ya no está en la cama de Vera…»

Lógicamente, el exmarido, como es marqués, no solo ya no funciona en la cama sino que es además un resentido que no tiene nada que hacer frente al obrero guapetón de Vallecas, que es el que de verdad sabe darle tralla a su ex. El intento de venganza del 'noble innoble' desliza forzadamente la trama hacia el género negro y pone una nota sombría a lo que quería ser un emocionante canto a la potencia sexual del proletariado.

'La historia oculta de la conquista del Oeste' Óscar Fábrega La falsa arqueología en la conquista del Oeste

Ampliar 'La historia oculta de la conquista del Oeste' Óscar Fábrega, Ed: Almuzara, 261 páginas, 21,00 euros

Julio Arrieta

Con el nombre de 'mound builders' o constructores de montículos se designa a las culturas precolombinas que se desarrollaron en el centro sur y sudeste de los actuales Estados Unidos, sociedades que erigieron grandes estructuras de tierra con funciones rituales, funerarias, residenciales y territoriales. Durante los siglos XVIII y XIX, los colonos europeos que expandían la frontera del país fueron descubriendo estas construcciones, en ocasiones parte de auténticas ciudades. Al despreciar la capacidad técnica de las comunidades nativas, surgió la idea, desacreditada por la arqueología, de que estas construcciones eran obra de una misteriosa civilización desaparecida, posiblemente blanca, distinta y más avanzada que los pueblos nativos americanos, a los que se achacó su destrucción. Esta interpretación devino en un mito pseudoarqueológico que justificó, en buena parte, la expropiación de tierras, los desplazamientos o el exterminio que sufrieron los pueblos nativos en las llamadas guerras indias. En este interesantísimo libro, Óscar Fábrega desmenuza y expone el origen, desarrollo y desmontaje de este mito fascinante. Fábrega explica quiénes fueron sus promotores, sus nada inocentes intenciones y los argumentos pseudoarqueológicos que desarrollaron para explicar aquellos restos arqueológicos, que atribuyeron a todo el mundo, desde los atlantes a los fenicios pasando por las tribus perdidas de Israel, menos a sus auténticos autores.

'Periodistas en tiempos de oscuridad' Fernando Belzunce Denostados y más necesarios que nunca

Ampliar 'Periodistas en tiempos de oscuridad' Fernando Belzunce, Ed: Ariel, 459 páginas, 20,90 euros, (ebook, 10,99)

César Coca

Tan criticados y tan necesarios. La profesión periodística vive una paradoja desconcertante en todo el mundo: nunca como ahora los informadores profesionales, los que hacen de la búsqueda de la verdad su objetivo profesional e incluso vital, han sido tan fundamentales para el desarrollo de las sociedades libres y nunca como ahora han recibido tantas presiones, tantas descalificaciones, tantos denuestos. Porque a los que habitualmente les han llegado desde los poderes públicos, políticos y económicos, se suman los de las redes sociales, muchas veces perfectamente organizados para tratar de atemorizar o incluso acallar a las voces incómodas. Y eso sin olvidar la actuación de quienes, en el poder o fuera de él, usan las armas para terminar también físicamente con ellas.

Fernando Belzunce ha hablado de todo esto con un centenar de periodistas y él mismo se ha comportado como tal: les plantea distintos temas (del compromiso de los informadores a las presiones, del uso de la Inteligencia Artificial a lo que supuso la llegada de Internet, de la polarización a la vocación) y los deja hablar. Y el resultado es que estos periodistas de medios escritos y audiovisuales de todo el mundo coinciden en lo fundamental. En la autocrítica por los errores cometidos y en la esencia del trabajo, que sigue siendo, como cuando el 'Daily Courant' se convirtió en el primer diario de la Historia, hace ya más de 300 años, informar con honradez y de la manera más eficaz en lo comunicativo y elegante en cuanto al lenguaje de cuanto sucede en el mundo. De lo bueno y lo malo.

Para ilustrar lo dicho, muchos cuentan experiencias particulares muy ilustrativas: persecuciones de las que han sido objeto, presiones, éxitos inesperados y, como escribió Kazantzakis, hermosos desastres. Todos lo hacen desde la pasión por informar y la marca de no pocas cicatrices a ella debidas.

Junto a grandes nombres del periodismo español e internacional, Belzunce ha contado además con tres firmas muy especiales: Sergio Ramírez, escritor y periodista, premio Cervantes, escribe el prólogo; la premio Nobel Svetlana Alexiévich abre la ronda de opiniones; y Martin Baron, exdirector de 'Miami Herald', 'Boston Globe' y 'The Washington Post' firma el epílogo.

No hay en este libro el más mínimo rastro de academicismo. Escriben sobre periodismo personajes muy relevantes que han estado en frentes de batalla, que se han pasado media vida dirigiendo medios y soportando llamadas y amenazas, que han visto morir a compañeros y se han espantado ante lo que con frecuencia circula por las redes. Periodistas que han hecho de su trabajo su vida por vocación y por responsabilidad social. Y que saben que este mundo polarizado, engañoso y vil, sería mucho peor sin los periodistas.

'Un largo camino' Abdulrazak Gurnah Todo lo robado

Ampliar 'Un largo camino' Abdulrazak Gurnah, Trad: Rita da Costa, Ed: Salamandra, 301 páginas, 22 euros (ebook: 10,44).

Pablo Martínez Zarracina

Cuatro años después de ganar el Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah regresa con una nueva novela a su Tanzania natal, el territorio en el que se imbrica toda su literatura. Lo hace llevando al lector a una época tal vez inesperada: los años noventa. El país vive un tiempo de apertura económica y política en el que la desigualdad sigue sin embargo presente. Digamos que, junto a los turistas, a Zanzíbar llegan las ONG. Sobre las implicaciones de ese cambio histórico se construye una novela que analiza la consistencia de las promesas poscoloniales y el modo en que la historia se filtra hasta lo más profundo de la experiencia humana.

Gurnah lo hace con sus armas, que son las del narrador puro. El Nobel tanzano es un autor dotado con el don primordial -y que en su caso remite a la tradición oral del África oriental- de contar historias. Esta vez lo hace para construir las vidas de tres personajes que terminan uniendo sus destinos. Son Karim, un hombre talentoso y hecho a sí mismo a quien todo parece sonreírle; su mujer, Fauzia, una maestra de mente lúcida cuya vida ha estado marcada por la epilepsia; y Badar, un paria que entró siendo un muchacho a trabajar como criado de la familia de Karim.

Los tres comparten una herida inicial que tiene que ver con el abandono y desde esa fractura se relacionan. La mezcla de paternalismo y desprecio con la que el avanzado Karim trata a Badar sintetiza un conflicto que estalla en el último tercio del texto con la llegada de una cooperante llamada Geraldine Bruno. Si esta parte es algo irregular por su intención casi didáctica, las páginas en las que se dibujan las vidas de los protagonistas -el libro contiene tres veloces y muy logradas novelas de formación- y el modo en que estos juegan sus cartas para intentar escapar de sus destinos son de enorme calidad. También por el modo en que los personajes puestos en acción terminan reflejando una visión de conjunto de la historia reciente de Tanzania.

La escritura de Gurnah es precisa y sensitiva. En sus tramas, que en ocasiones ensayan desvíos con desparpajo clásico, todo termina encajando con exactitud para ser puesto al servicio de una mirada autorial tan aparentemente discreta como ambiciosa. El lugar hacia el que apunta esa mirada tiene que ver en esta ocasión con aquello que inevitablemente se arrebata en las relaciones entre culturas, clases sociales e individuos. El autor tanzano llega a este respecto a conclusiones no exentas de ironía. Un ejemplo: en una novela cuyo título original es 'Robo', lo que el progreso del país le ofrece al desheredado Badar es dejar de servir en la casa de una familia rica para hacerlo en la recepción de un hotel para turistas extranjeros.

'Despejado' Carys Davies Dos destinos y una isla casi deshabitada

Ampliar 'Despejado' Carys Davies, Trad: Gabriel Insausti, Ed: Libros del Asteroide, 208 páginas, 19,95 euros

Jon Kortazar

Carys Davies es una escritora que vive en Edimburgo y con su novela 'Oeste', la primera de su andadura, recibió numerosos premios. Ahora sitúa la acción de 'Despejado' en una remota isla, inventada, de las Shetland, entre sus límites y Noruega. En una nota final la autora descubre algunas claves de una novela especial, insólita, tierna y sobrecogedora a la vez, histórica y personal, asentada en una naturaleza inhóspita donde se encuadran los sentimientos de los personajes. Dos hechos reales sirven de escenario a la ficción. Una es la Gran Ruptura de la Iglesia de Escocia, momento en que muchos sacerdotes se separaron de la Iglesia para comenzar de nuevo desde la pobreza. Y la convulsión social de los Desalojos, tiempo en que los propietarios de tierras echaron a los arrendadores para dedicar los campos al pasto.

Uno de los personajes es un sacerdote arruinado de la Iglesia Libre, John Ferguson, que acepta el encargo de desalojar al único habitante de una isla, Ivars. Los dos hombres pertenecen a clases sociales distintas, tienen objetivos diferentes (uno debe echar al otro), y además Ivars habla solo nórnico, una lengua ya perdida que ha subyugado a la autora hasta hacerla parte importante en el texto, por lo que la comunicación entre los dos es muy precaria. La novela describe con una gran sensibilidad el proceso de aceptación y acercamiento al otro que se produce entre los dos personajes. La llegada a la isla de Mary, la mujer de John, ofrece una salida.

'Wendy' Eugenio Fuentes Cupido no se parece a Bogart (ni falta que hace)

Ampliar 'Wendy ' Eugenio Fuentes, Ed: Tusquets, 504 páginas, 21,75 euros

Sergio García

A Cupido, el detective privado de Eugenio Fuentes, le pasa un poco lo mismo que al inolvidable Kurt Wallander de Henning Mankell, que impone su propio ritmo, alejado de las prisas y sin estridencias. Y contagiados de esa calma, corremos el riesgo de dejar que la clave que destapa todo el pastel nos pase por delante de las narices, que a falta de 50 páginas estemos totalmente in albis. Cupido es una suerte de 'hombre tranquilo', de esos que aparcan una investigación para preparar desayunos, llevar a sus gemelos al médico o pasar la aspiradora, y que habita lugares que parecen sacados del realismo mágico, como Breda o la Sierra del Paternóster; pero al mismo tiempo brillante, intuitivo, y como reconoce el propio comandante del cuartelillo de la Guardia Civil, capaz de armar conclusiones irrebatibles a partir de sucesos aparentemente inconexos.

En 'Wendy', deberá viajar a Madrid para localizar a una joven a la que se acusa de haber volcado en las redes un video erótico con la estrella de un club de fútbol. La onda expansiva de ese episodio tan a priori trivial no tarda en sacudir los cimientos de la vida del detective, que acabará batiéndose el cobre con una pareja de sicarios a cada cual más siniestro, un matrimonio de jubilados dispuesto a cualquier cosa por que su nuera no les arrebate a la nieta y la desaparición de su socio, el Alkalino, epítome de la lucidez. Una vez más, Eugenio Fuentes demuestra que hay que ser elegante hasta para vengarse.

'Atrapar a un dictador' Reed Brody Carrera de obstáculos contra la impunidad

Ampliar 'Atrapar a un dictador' Reed Brody, Trad: Gala Sicart Olavide, Ed: Debate, 336 páginas 22,90 euros

Ibon Zubiaur

La presentación de una demanda contra el sanguinario exdictador del Chad Hissène Habré, exiliado en Senegal, fue saludada como una iniciativa quijotesca. Pero 16 años y mil reveses después, terminó en una condena histórica a cadena perpetua por parte de un tribunal africano (y desde 2024 en el pago de reparaciones a sus víctimas). El jurista de Human Rights Watch Reed Brody, implicado en cuerpo y alma en el proceso, rememora todo lo que requirió esta casi eterna carrera de obstáculos, que sostuvieron los relatos estremecedores y la esperanza de justicia de las víctimas: un tesón a prueba de bombas (literal), donaciones, búsqueda detectivesca de testigos, campañas mediáticas y apoyos políticos a veces sorprendentes, pero también dilemas éticos de gran calado.

¿Hay que insistir en el ideal de justicia universal que obstruirán los más poderosos, cerrando vías jurídicas, o concentrarse en casos más factibles (tiranos caídos en desgracia) que sienten precedente y avanzar a partir de ahí? No es una decisión abstracta que tomar desde una cátedra, sino siempre una respuesta concreta a situaciones tremendas sobre el terreno, y a la sed de resarcimiento de víctimas de crímenes atroces. Sólo con idealismo no basta. Este libro explica cuánto más hace falta (incluyendo suerte), pero también que llegan a obtenerse logros que parecían imposibles.