Jon Bilbao muestra su mundo propio en esta colección de relatos. M. López
Jon Bilbao: la sombra de la amenaza

El autor de 'Matamonstruos' reúne en un volumen todos sus cuentos, que tienen como rasgo común lo gótico-cotidiano

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:15

Desde el lejano 2008 en el que irrumpió en el panorama de la narrativa española con una colección de relatos -'Como una historia de terror'- ... y una novela -'El hermano de las moscas'-, Jon Bilbao ha tenido como fórmula literaria la irrupción de un factor inquietante, una presencia incómoda, una amenaza vaga, o quizá más bien la sombra de esta, en las vidas cotidianas de sus personajes. En dicha novela, la novedad perturbadora era un hermano del protagonista que se hospedaba en la casa que este compartía con su esposa y la hija de ambos, recién nacida. Las extrañas circunstancias que rodeaban esa visita, entre ellas la aparición de un enjambre de moscas en la habitación donde se hospedaba el nuevo inquilino, llevaban a la pareja a adoptar conductas un tanto extravagantes. En la citada colección de cuentos, el que daba título al libro contaba las vicisitudes de una joven pareja que compraba una casa situada en un idílico paisaje boscoso que progresivamente parecía ir volviéndose contra ellos. De pronto su perro desaparecía y ella empezaba a soñar con ardillas que invadían el nuevo hogar. Finalmente, la sospecha de sus males recae en unas figurillas de madera que adornaban la chimenea y que habían sido talladas por el único ser humano que tenían de vecino, un hosco jorobado que hacía el papel de guarda del bosque. En el texto juega un decisivo papel la resistencia que los protagonistas habían mostrado a deshacerse de esas tallas por un vago sentimiento de respeto, de sumisión o quizá de un inconfesable miedo que constituye un rasgo muy recurrente en los personajes de Jon Bilbao.

