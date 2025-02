Miguel González San Martín Sábado, 22 de febrero 2025, 00:00 Comenta Compartir

Leo una novela y vuelvo a leerla a continuación -no me había pasado nunca-. Se trata de 'Actos humanos', de la última premio Nobel, la ... surcoreana Han Kang. El juego de voces, su intercambio sin avisar, la dificultad para fijar los nombres de los personajes, me habían distraído de una lectura que requería mayor atención. Cuenta la brutal represión en Gwangju, la ciudad natal de la escritora, durante diez días de mayo de 1980. Niños que guardan a los muertos mientras van viniendo los familiares a identificarlos, y son asesinados solo por estar allí, cuando llegan los soldados. Manifestantes acribillados a tiros, chicas atravesadas por las bayonetas, pisoteadas hasta sufrir gravísimas lesiones, torturadas con sadismo mecánico hasta dejarlas mutiladas para siempre, deprimidas para siempre, soñando cada noche la misma pesadilla recurrente -a menudo las víctimas duermen peor que los verdugos, frente a lo que dice el tópico- pensando en el suicidio para siempre.

El título, que parece neutro, cobra todo su sentido a medida que se avanza en la lectura. Son actos humanos la crueldad del tirano que dio la orden a distancia y la indiferencia ciega de los carniceros. No pueden servir como atenuantes las supuestas razones políticas ni la obediencia debida. No fueron actos inhumanos, como suele decirse, sino actos humanos, en efecto, en absoluto insólitos, puesto que han sido repetidos infinidad de veces y en los más diversos lugares a lo largo de la historia de la Humanidad, ahora mismo sin ir más lejos, pongan ustedes el nombre de las ciudades bombardeadas sin resistencia posible, de los niños cazados por francotiradores como si fuera en un videojuego, valientes hazañas bélicas. «Cuando los soldados dispararon a mansalva contra la muchedumbre desarmada que protestaba, y la calle quedó cubierta de cadáveres, cuando registraban las casas y se llevaban a los jóvenes que se encontraban en ellas, cuando corrió como un reguero de pólvora el rumor de que masacrarían a toda la población…» Es el horror humano sin la menor conciencia de culpa, ejecutado como si fuera una rutinaria tarea de oficina. Esas cosas pasan, pasaron desde antiguo y siguen pasando. «¿Qué tiene de malo? Nos ordenan que golpeemos a la gente y hasta nos pagan por ello, ¿por qué no íbamos a hacerlo?» Actos humanos, sí, repetidos en lugares diversos, en tiempos diversos, ahora mismo. Indiferentes, bestiales actos humanos.

