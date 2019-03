Cómic El hombre tras la máscara Lee Falk, en una imagen de años de madurez. / ZUMAPRESS Lee Falk, creador de 'Phantom' ('El Fantasma'), el primer superhéroe de las tiras de Prensa, murió hace ya veinte años RALUCA VLAD Sábado, 9 marzo 2019, 00:40

El guionista Leon Harrison Gross (29 de abril de 1911 - 13 de marzo de 1999) burló la censura alemana durante la Segunda Guerra Mundial para introducirse de forma clandestina en Noruega a través del contrabando de periódicos con una neutral Suecia. Los noruegos pensaron que las cosas no podían ir tan mal en Estados Unidos como afirmaban los alemanes si estos conseguían publicar una tira todos los días. El director y productor teatral estadounidense infundió, sin saberlo, tantos ánimos en aquellas tierras invadidas por los nazis con sus creaciones que 'The Phantom', el nombre de su personaje estrella, acabó siendo una contraseña en los suburbios noruegos.

Conocido como Lee Falk, fue uno de los fundadores indispensables del cómic al introducir el culto al héroe en las tiras de prensa, el precedente de los cómics actuales. Creó dos personajes básicos y diferenciados, con el mago e ilusionista 'Mandrake' en 1934 y 'Phantom', el enmascarado justiciero conocido como el primer superhéroe del cómic, en 1936, dos años antes de que se publicara 'Superman' de Jerry Siegel y Joe Shuster, ayudado por la influencia de la literatura y la cultura popular del pulp. «Fue muy original y era leído por muchos millones de personas cada día», expresa el crítico Álvaro Pons.

Empezó escribiendo y dibujando durante dos semanas la historia de 'Mandrake', un mago de cabaret y de teatro, vagabundo justiciero, luego espía, que viaja por países exóticos enfrentándose a magos, gigantes y enanos, jeques y organizaciones secretas de malvados. «No estaba demasiado interesado en dibujar pero no lo hacía mal», afirmó Falk en una entrevista concedida a Raymond Elman. «En 'Phantom' inventó la historia de un hombre que aparece en una isla porque los piratas han matado a su padre y jura sobre el cráneo de sus asesinos que acabará con la injusticia y la piratería y que sus descendientes lo van a imitar, y así lo hicieron durante veintiún generaciones. No había precedentes de una historia así y no necesitó crear otros personajes. Con los que tuvo vivió bien más de medio siglo. Fue un trabajador infatigable y honesto, que amaba profundamente sus creaciones», comenta Marín.

«La gente lo quería, era carismático y cariñoso», explica su hija a Territorios

Cuentos con 'continuará'

El tiempo que necesitó para su carrera influyó en su familia. «Mi padre no era muy de estar con sus hijos. De joven tuve una institutriz y teníamos doncellas que se encargaban de las tareas diarias de la casa. Él escribía frecuentemente durante toda la noche y muchos días me lo encontraba desayunando cuando volvía del colegio. Uno de los primeros recuerdos que tengo es estar sentada en su regazo mientras me contaba la última historia en la que estaba trabajando sobre 'Mandrake' o 'Phantom'. Siempre acababa diciendo 'continuará' y eso era muy frustrante. Cuando crecí me di cuenta de que no podía decirme el final porque todavía no lo había escrito», comenta Valerie Falk, la hija del dramaturgo, en conversación con 'Territorios'.

Su padre jamás se imaginó la acogida que iban a tener sus personajes. De diez cartas que mandó a Nueva York buscando una oportunidad, solo obtuvo respuesta de la agencia King Features Syndicate, la más grande. Iba firmada por J. B. Connolly, confidente de William Randolph Hearst, cabeza del gigante Hearst Corporation Inc. Poco después empezó a colaborar con el dibujante Phil Davis para las tiras de 'Mandrake' y con Ray Moore, quien trabajaba para Davis, para 'Phantom'.

«Los demás tebeos que se hacían cuando él empezó eran fundamentalmente humorísticos, caricaturescos e infantiles. Había muy pocas figuras realistas», prosigue Pons. «Sus cómics no solo eran distintos de lo que se publicaba, es que eran de los primeros», aclara Marín. Convivían con 'Tarzán', adaptada de las novelas de Edgar Rice Burroughs; 'Buck Rogers' de Philip Francis Nowlan; 'Flash Gordon' de Don Moore; y 'Terry y los piratas' de Milt Cannif, entre otros. Frente a ellos y a los héroes mitológicos, Falk introdujo dos conceptos totalmente nuevos: el exotismo con las aventuras de 'Phantom' por África y la magia y la racionalización de la misma con 'Mandrake'. Además, «creía firmemente que sus personajes debían ser humanos con habilidades excepcionales y fragilidades humanas. Cuando se publicó por primera vez 'Mandrake', este podía hacer magia 'de verdad' pero papá sintió que eso le haría invencible y, por tanto, menos interesante. Lo mismo sucedió con 'Phantom'. Era un hombre muy fuerte e inteligente pero vulnerable», recuerda la hija del dramaturgo.

Su padre revolucionó las tiras al darle otra cualidad al héroe: su traje. Fue el primero en ponerle a un superhombre los calzoncillos por fuera del pantalón y en colocarle un anillo y las botas. Marcó el cánon del héroe inspirándose en el atuendo verde de Robin Hood, color que olvidó mencionar al encargar los dibujos a un dibujante que eligió el morado, un color que Falk tachó de «absurdo para correr por la jungla», quizá más que el rojo que tuvo a este lado del Atlántico por un excedente de tinta de ese color que hubo en Europa. Junto al traje, el guionista fue el primero en colocarle un antifaz al héroe. Hasta entonces, los únicos personajes que lo lucían estaban relacionados con el crimen y se encontraban en la literatura pulp. El estadounidense quitó además las pupilas de la máscara, a modo de los antiguos bustos griegos para conseguir un aire de dios y utilizó elementos de mitologías y otras culturas de todo el mundo para conseguir mayor empatía y popularidad por parte del público.

En 'EL CORREO'. Primera tira de 'El Fantasma', publicada en este periódico el 4 de abril de 1965. Debajo, portadas de algunos de sus libros.

Durante la gran guerra, la sociedad dejó de creer en las aventuras y buscó historias más escabrosas y realistas. Muchos héroes como 'Steve Canyon' y 'Rip Kirby' pasaron a ser militares mientras Falk mantenía a sus personajes intactos. Como casi todos los autores de la época, redactaba reflejando la interpretación idealizada que se tenía de África a partir de la literatura y de la cultura popular. «Los cómics de esos años ayudan a hacer una contextualización sociológica del momento. 'Phantom' hace una representación africana peyorativa aunque eso no significa que Falk fuera racista sino que la sociedad de entonces lo era, así como machista», explica Pons. Con los años, sus tiras adquirieron toques de denuncia hacia la dictadura y una búsqueda de igualdad.

«Mi padre fue uno de los grandes contadores de historias del siglo XX. Escribió dos tiras diferentes diarias y otras dos especiales para cada sábado», comenta Valerie Falk. Durante el conflicto bélico, trabajó en la Oficina de Información de Guerra y siguió escribiendo. Intentó contratar a escritores para ocupar su lugar pero nunca encontró a nadie que pudiera hacerlo de forma consecuente.

Portadas de algunos de sus libros.

Aventura teatral

«No hay guiones suyos originales fácilmente disponibles. Redactaba muy rápido usando solo dos dedos en una máquina de escribir con papel de carbón y normalmente era necesario transcribir lo que había escrito antes de mandarlo», continúa su hija. Jamás perdió la frescura en sus historias a pesar de compaginar los cómics con el teatro, al apoyarse en sus inquietudes intelectuales, como su fascinación por la astronomía, que puede verse reflejada en Magnon de 'Mandrake', para dar nuevas pinceladas a sus personajes durante años.

El autor estadounidense ganaba lo suficiente como para poder invertir tiempo, energía y dinero en su gran pasión, el teatro. Adquirió coliseos para dirigirlos de forma profesional, empezando por el Battle Theater de Cambridge, Massachusetts. Se arruinó en dos semanas y optó por despedirse a lo grande, dando protagonismo al conocido actor James Rennie. La apuesta fue un éxito y resultó definitiva para conseguir el New England Mutual Hall de Boston, pasando de 400 asientos a 1.200 y más teatros en Nassau, Marblehead y uno en Framingham, de 2.500 asientos, el mayor coliseo de verano de Estados Unidos.

Su poder iba en aumento y fue en parte gracias a apuestas como acoger a un Otelo negro con Paul Robeson como actor. Nunca se había hecho algo parecido y el reto era grande por el racismo latente en los años cincuenta. El plan era traerlo a Broadway pero el temor de los productores a una revuelta racial les llevó hasta Falk. «Había un bar cercano al coliseo al que solían ir el elenco y parte de la audiencia después de las actuaciones y el dueño se negó a dejar entrar a un hombre de color. Mi padre le respondió 'está bien, pero si él no puede entrar, nosotros tampoco nunca más'. El bar cambió a partir de entonces», explica su hija.

Su ímpetu por triunfar le llevó al éxito y le permitió producir alrededor de 300 obras y dirigir un tercio de ellas, al mismo tiempo que creaba sus guiones. «La gente lo quería, era muy carismático, gracioso y generoso. Cuando se interesaba por algo, leía todo lo relacionado con el tema. Amaba viajar y hacer amigos de todos los estratos sociales. Ahora vivo en su casa de Truro y aunque han pasado veinte años desde su muerte, la gente sigue acercándose para decirme 'recuerdo a tu padre, fue un hombre maravilloso'», concluye Valerie Falk.