La guerra en los ojos del labrador

Sin épica. María Herreros ha dedicado una novela gráfica a su abuelo, que escribió un diario desde la trinchera y nunca habló de ello en casa

Elena Sierra

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:05

AMaría Herreros el género bélico no le interesa nada. Ni los informes militares, ni los movimientos de la línea de frente, ni las posiciones perdidas ... y tomadas. A ella lo que le atrae es la parte humana de la historia –sea cual sea– y en eso tiene, al parecer, mucho que ver con uno de sus abuelos, el labrador y barbero que acabó, como ella lo define, «secuestrado en una trinchera con un fusil en las manos» durante la Guerra Civil. Y es que su abuelo, uno de tantos jóvenes que fueron reclamados para el funcionamiento de la máquina bélica, escribió en aquellos tiempos un diario de sus desventuras en el que hay muy poca táctica y mucha humanidad. «Él escribía sobre la onda expansiva de la violencia de una guerra. Es muy bonito que en aquellos años ya lo tuviera en cuenta. Menciona mucho el campo y los animales, estuvo en batallas muy importantes pero se dedica a explicar que la cosecha de trigo se echa a perder porque está entre dos líneas y que eso va a traer mucha hambre, y escribe de las mulas que mueren en el frente, a las que les habían puesto nombre, además de los cadáveres por todas partes...», ejemplifica la ilustradora, autora de 'Un barbero en la guerra' (Lumen), una novela gráfica que se nutre del diario de un abuelo que jamás les habló a sus nietas de la guerra. «Yo creo que nos quería proteger de eso. No nos habló nunca de ella, nunca del hambre, nunca de toda aquella violencia».

