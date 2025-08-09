La guerra en los ojos del labrador

AMaría Herreros el género bélico no le interesa nada. Ni los informes militares, ni los movimientos de la línea de frente, ni las posiciones perdidas ... y tomadas. A ella lo que le atrae es la parte humana de la historia –sea cual sea– y en eso tiene, al parecer, mucho que ver con uno de sus abuelos, el labrador y barbero que acabó, como ella lo define, «secuestrado en una trinchera con un fusil en las manos» durante la Guerra Civil. Y es que su abuelo, uno de tantos jóvenes que fueron reclamados para el funcionamiento de la máquina bélica, escribió en aquellos tiempos un diario de sus desventuras en el que hay muy poca táctica y mucha humanidad. «Él escribía sobre la onda expansiva de la violencia de una guerra. Es muy bonito que en aquellos años ya lo tuviera en cuenta. Menciona mucho el campo y los animales, estuvo en batallas muy importantes pero se dedica a explicar que la cosecha de trigo se echa a perder porque está entre dos líneas y que eso va a traer mucha hambre, y escribe de las mulas que mueren en el frente, a las que les habían puesto nombre, además de los cadáveres por todas partes...», ejemplifica la ilustradora, autora de 'Un barbero en la guerra' (Lumen), una novela gráfica que se nutre del diario de un abuelo que jamás les habló a sus nietas de la guerra. «Yo creo que nos quería proteger de eso. No nos habló nunca de ella, nunca del hambre, nunca de toda aquella violencia».

Una de las aristas de esa violencia son las agresiones contra las mujeres, y eso, en los años treinta del siglo pasado, ya lo contó el abuelo de María Herreros en su diario: «Las agresiones a mujeres se obvian mucho en el género bélico pero mi abuelo las menciona, todas las que vio, y habla de ellas como de una aberración absoluta, con una indignación total», explica la autora. La muchacha embarazada de un soldado que intentó librarse de su responsabilidad, la mujer violada en medio del campo, la que sostiene a su hijo muerto como en un fragmento del 'Guernica'. «No naturalizó esos hechos, nunca aprovechó la situación de guerra, al contrario, era un horror para él. Y eso me hizo pensar en el relato que se hace de la violencia contra las mujeres en época de guerra».

Claro que eso llegaría con el tiempo, con mucho tiempo, porque la primera vez que Herreros leyó una agresión sexual en el diario del abuelo lo cerró «por meses, años». Y a esos hay que sumar muchos años más. No solo porque nadie en la familia sabía del diario cuando el abuelo estaba vivo, sino porque a sus manos no llegaría hasta una década después de su muerte. Y luego tuvo que encontrar la manera de reflejar todo eso –la honestidad, la dignidad, lo emocional y los hechos que él no quería que se olvidaran– en una novela gráfica.

«Al principio no tenía la estructura nada clara. Decidí organizarlo en tres patas: el diario, las cartas que le mandó a mi abuela y mis recuerdos como nieta. Y es muy curioso cómo se expresa de forma completamente diferente en cada pata. En el diario es muy preciso, de datos, de aportar lo histórico; en las cartas es emocional, sensible y se abre mucho más; y como abuelo, nunca nos contó nada de eso».

Las postales a su novia

Asegura que fue «muy generoso. Siempre nos daba un huevo Kinder, algo que en otras familias era solo para ocasiones especiales, y al mismo tiempo no permitía que llorásemos. Yo creo que porque alguien que ha bloqueado tanta tristeza no puede permitirse ver la de otra persona porque tiene miedo a que salga la suya».

Escribir y dibujar 'Un barbero en la guerra' le ha permitido conocer a su abuelo de 19 años, «surrealista pero muy bonito». Lo conoce por el diario y por las postales que enviaba a la novia. De las cartas ha recogido el tono de tristeza porque sentía que les estaban robando la vida que deberían haber compartido. Del diario, la misma tristeza «porque le han robado la paz, la felicidad sencilla» y el punto de vista de la guerra «desde lo humilde de un labrador y barbero que escribió sin culpas y sin rencores, queriendo trascender bandos, que no responsables. Por eso es un texto muy importante. No habla de la épica de la guerra, sino de la parte humana».