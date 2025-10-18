El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano Villarreal coordina antologías de relatos y ha sido jurado de los principales premios nacionales de ciencia ficción. Igor Martín
«La Guerra Civil acabó con una ciencia ficción culta y crítica»

Pioneros. ·

Mariano Villarreal publica el primer volumen de su historia del género en España

Luis Alfonso Gámez

Luis Alfonso Gámez

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

La Guerra Civil acabó con una floreciente ciencia ficción española culta, crítica y especulativa», afirma Mariano Villarreal (Barakaldo, 1967). Su resurgimiento en un país arrasado ... es el punto de partida de 'Historia de la ciencia ficción española. La era de los pioneros (1939-1969)' (Dolmen Books), el primer volumen de una ambiciosa historia del género en nuestro país entre 1939 y 2000. El ensayista vasco quiere dar visibilidad a la «extraordinaria riqueza» de la ciencia ficción nacional, que, por ejemplo, dispuso en 'El anacronópete' (1887), de Enrique Gaspar, de una máquina del tiempo ocho años antes de que H. G. Wells inventara la suya.

