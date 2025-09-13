Gran reserva de la cosecha festivalera

Son las películas que antes agotan las entradas. Títulos testados en otros festivales y que se exhiben en San Sebastián muchas semanas antes de que ... lleguen al circuito comercial. La sección Perlas es una apuesta segura, este año repleta de cineastas de relumbrón. He aquí una selección de las cintas más destacadas.

Richard Linklater 'Nouvelle Vague'

Los cinéfilos enloquecieron en Cannes con este homenaje del autor de 'Antes del amanecer' al movimiento francés que cambió la historia del cine. El rodaje de 'Al final de la escapada', de Jean-Luc Godard, título fundacional de la Nouvelle Vague junto a 'Los 400 golpes', de Truffaut, vertebra este homenaje en blanco y negro. Guillaume Marbeck da vida al esquivo Godard, mientras Aubry Dullin y Zoey Deutch se meten en la piel de Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg respectivamente. Estreno en cines el 9 de enero.

Noah Baumbach 'Jay Kelly'

'Una historia de Brooklyn', 'Greenberg', 'Frances Ha', 'Historia de un matrimonio'... Todas las películas del estadounidense Noah Baumbach son buenas y 'Jay Kelly' no es una excepción. George Clooney juega con su imagen al encarnar a un famosísimo y desencantado actor que atraviesa una crisis personal, camino de un pequeño festival en Italia que le entrega un premio honorífico. Le acompaña su representante, al que da vida Adam Sandler, y produce Netflix, que la exhibirá en salas el 14 de noviembre y en la plataforma dos semanas más tarde.

Kaouther Ben Hania 'La voz de Hind'

29 de enero de 2024. Voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de seis años, Hind Rajab, está atrapada en un coche bajo el fuego israelí en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantenerla al teléfono, hacen todo lo posible por enviarle una ambulancia. La directora tunecina Kaouther Ben Hania logró una ovación récord de 23 minutos en Venecia y el Premio Especial del Jurado con un sofisticado dispositivo que combina dramatizaciones con los audios reales de la pequeña. Llegará a España el 6 de febrero.

Rebecca Zlotowski 'Vida privada'

Jodie Foster protagoniza 'Vida privada', en la que se convierte en una reputada psiquiatra que emprende una investigación tras la muerte de uno de sus pacientes, del que está convencida que ha sido asesinado. La cineasta francesa Rebecca Zlotowski dirige un rocambolesco thriller con elementos de comedia, que pudo verse en el pasado Festival de Cannes. En cines el 19 de diciembre.

Kleber Mendonça Filho 'El agente secreto'

El director brasileño arrasó en el palmarés del último Cannes por su retrato de los tiempos oscuros del país bajo el régimen de la dictadura militar. Durante más de dos horas y media el espectador se ve arrastrado por las pesquisas de un experto en tecnología con un pasado misterioso, que llega a Recife durante el carnaval de 1977 con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Estreno el 30 de enero.

Yorgos Lanthimos 'Bugonia'

Emma Stone es la presidenta de una gran compañía, secuestrada por dos chalados conspiranoicos convencidos de que se trata de una extraterrestre decidida a destruir la Tierra. Un argumento no tan loco si advertimos que tras las cámaras está Yorgos Lanthimos, responsable de 'La favorita' y 'Pobres criaturas'. En salas el 7 de noviembre.

Jafar Panahi 'Un simple accidente'

Tras 15 años sin poder salir de su país, el iraní Jafar Panahi se alzó con la Palma de Oro en Cannes por 'Un simple accidente', una fábula moral sobre las heridas de su país que arranca cuando un torturador es capturado por una de sus víctimas. El autor de 'El círculo', que ha rodado películas de manera clandestina y enviado una de ellas a Cannes camuflada en un pendrive dentro de una tarta, estará en persona en San Sebastián.

Paolo Sorrentino 'La Grazia'

Sorrentino inauguró Venecia con una nueva colaboración con el actor Toni Servillo, el inolvidable Jep Gambardella de 'La gran belleza'. Su protagonista, un veterano y sabio presidente de la República italiana inspirado en el actual, Sergio Mattarella.