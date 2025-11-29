Gonzalo Celorio o la literatura sangrante

Tradicionalmente, el género memorialístico se decanta en dos direcciones opuestas: en la de los datos y recuerdos más autobiográficos o en la de los hechos ... y acontecimientos de un carácter colectivo cuando el autor es un personaje político. En el primer caso, se agradece que el memorialista sea un escritor cuando se atreve a poner el talento literario al servicio de la sinceridad y no se limita a los ajustes de cuentas con el propio gremio. En el segundo caso, el de los políticos, nos solemos encontrar ante unas memorias bastante superfluas y aburridas. Por un lado, el autor renuncia a revelar aspectos de su vida privada y, por otro, lo que nos cuenta ni suele ser de una gran trascendencia ni tampoco de un interés chismográfico, porque mide las palabras para quedar bien ante la galería. No todo el mundo es Churchill en el desempeño de la cosa pública, ni en lo que se refiere a la agudeza, ni al momento histórico que le ha tocado vivir. Y, así, lo más frecuente es que a los políticos las pretendidas memorias se las escriban por encargo.

En ese contexto, resulta más que bienvenido un libro como 'Ese montón de espejos rotos', del que es autor Gonzalo Celorio, el novelista, ensayista y editor mexicano que ha sido reconocido este mismo año con el Premio Cervantes. Celorio reúne en su persona la faceta particular del creador literario, y la pública del hombre que ha tenido una innegable proyección institucional como catedrático de la UNAM o como director del Fondo de Cultura Económica y de la Academia Mexicana de la Lengua, así como de miembro correspondiente de otras academias de la lengua, entre ellas la española. En esta nueva entrega, que es mezcla de memorias y de ensayo, de relato y de crónica, de diario y de dietario, se alternan con absoluta naturalidad esas dos facetas, si bien Celorio no cansa al lector con pormenores de su gestión institucional y confiesa, por otra parte, haber desechado 'aventuras', 'desmanes' y 'relaciones de amor', «por economía, por vergüenza o por cansancio».

Ampliar 'Ese montón de espejos'. Autor: Gonzalo Celorio. Ed: Tusquets, 504 páginas, 22,70 euros (Ebook, 10,44).

Tales omisiones no restan carácter intimista a un libro que se abre con el autorretrato de un niño que tenía los dientes incisivos superiores separados y una intermitente desviación del ojo derecho que hacía de él un 'bizco esporádico', o que se adentra con franqueza en la cuestión de la vejez ilustrándolo con citas de Montaigne, que a los treinta y ocho años se retiró de la vida pública para refugiarse en su torre; con reflexiones sobre Proust y su estrategia de recuperar el tiempo perdido a través de la palabra; con versos de Xavier Villaurrutia sobre el tema de la muerte, o con los que Borges dedicó a los libros que no leeremos nunca porque la existencia es temporalmente limitada. La literatura, que Gonzalo Celorio lleva en la sangre, ocupa en estas páginas un primer plano, pero siempre tamizada por la reflexión y la experiencia vital. De Borges es precisamente el verso que da título al libro, y que llama a los recuerdos «espejos rotos». Espejos entre los que se encuentran tanto los hechos vividos como las lecturas hoy rememoradas: «Tampoco volveré a leer el 'Ulises' de James Joyce». Entre los autores de los que habla, comparece un Carlos Fuentes que, además de gran caricaturista, se divertía imitando estilos poéticos y firmó en cierta ocasión como Octavio Paz unos versos en los que hilvanaba varios títulos de Alfonso Reyes.

Aunque estamos ante un texto que produce una sensación de atemporalidad, pues se refiere a episodios de su vida que podrían ser narrados desde cualquier presente, éste de vez en cuando se ancla a la tierra firme de los cinco años en los que al parecer, y según las detalles que nos brinda, ha sido escrito. Años que van desde el 2020, en que la pandemia le impuso al autor y profesor las clases telemáticas, que detestaba, y este 2025 en que acaba de publicarse, período durante el cual se le cruzó otro libro: 'Mentideros de la memoria'. Así, en la página 492, que se sitúa cronológicamente en 2023, escribe: «Me rebelo ante la idea misma de la jubilación. Porque sé que todavía tengo cosas que decir, que aportar…» Pero ocho líneas más adelante, y ya en la página 493, constatará en menos de un renglón y de forma escueta: «A partir del año 2024 me jubilé».

Gonzalo Celorio inicia y cierra es volumen con el tema del final de la vida laboral. Empieza hablando de su padre, al que vio siempre como a un anciano, aunque tenía menos años que él cuando se jubiló, y termina hablando de su propia jubilación, en la que extraña a esos alumnos que ya tendrán que conformarse con ser solo sus lectores. Como nosotros.

Ficción y enredo sobre un ancestro italiano

Ampliar 'Sobre las cinco almas de Francesco Pasquale'. Autor: Unai Elorriaga. Traducción del autor. Ed: Galaxia Gutenberg, 168 páginas, 18,50 euros.

Miguel Aizpuru

Unai Elorriaga le había oído a su madre en diversas ocasiones hablar de un antepasado italiano en la familia que había llegado a Bermeo allá por el siglo XIX procedente del Reino de las Dos Sicilias, pero no sabía mucho más al respecto hasta que se encontró a un familiar que había recopilado durante años una serie de datos sobre este ancestro que, al parecer, huyó de su Sapri natal por motivos políticos. Partiendo de ahí, Elorriaga decidió tirar del hilo y llenar mediante la ficción los huecos en la biografía de este tal Francesco.

De ahí nace 'Sobre las cinco almas de Francesco Pasquale', que le ha merecido el Premio Euskadi 2025 en la categoría en de narrativa en euskera -primera vez que lo obtiene tras años siendo finalista- y llega ahora a las librerías en su versión en castellano, editada por Galaxia Gutenberg. Una breve y juguetona propuesta del escritor de Algorta, que inventa y enreda sobre su antepasado a través de distintos narradores y personajes con alma y personalidad que saltan por las páginas de un notable ejercicio estilístico que se mueve entre el cuento, el retrato de época y la fabula. El tono también es cambiante, mezcla de drama, costumbrismo y fábula. Como remate, Elorriaga introduce analogías con las vidas desdichadas de genios contemporáneos de su antepasado como Wagner, Schumann o Verdi. Cada capítulo es un mundo y un clima para retratar las migraciones y las vidas de un siglo que, pese a lo que aparenta, no queda tan atrás.

Gomá o la parsimonia filosófica

Ampliar 'Fuera de carta'. Autor: Javier Gomá. Ed: Galaxia Gutenberg, 208 páginas, 17,10 euros (Ebook, 11,39).

Iñaki Ezkerra

En 'Fuera de carta', Javier Gomá (Bilbao, 1965) se sirve metafóricamente de esa genuina expresión con la que en los restaurantes nos ofrecen los platos más selectos del día para denominar una serie de reflexiones -las 32 prosas reunidas en la primera del libro- que, ciertamente, se salen de los manuales de Filosofía para centrarse en aspectos de la vida cotidiana que van desde la escatológica relación con el retrete a la excepcionalidad de la muerte, que nos conduce de la dignidad de la salud y la juventud a la atroz indignidad de la cosificación del cadáver.

En el tramo final del libro, Gomá sintetiza el legado de cinco filósofos fundamentales. De Aristóteles destaca la visión del mundo «realista, racional, ecuánime, parsimoniosa», exenta de «elementos míticos y estéticos», mientras a Kant lo presenta como un sustituto de Platón en la Era Premoderna que se abre con el Siglo de las Luces, en la cual el dualismo sería relevado por el monismo de un subjetivismo expuesto con una magistral «parsimonia teórica». En Gomá la 'parsimonia' es un valor, un rasgo de estilo que se eleva a la categoría conceptual y que congenia o compite con esa 'filosofía de la ejemplaridad' que constituye la propuesta esencial de su discurso. Un ejemplo en el que se dan cita ambas es en Séneca, cuyo desprendimiento de la vida le lleva a conclusiones deshumanizadas en una etapa que quedará superada por la ética convicción de que «el hombre es sagrado para el hombre». El menú de Gomá es, en fin, contundente, pero digestivo.

Mola, anatomía de una conspiración

Ampliar 'El hombre de la leica'. Autor: Fermín Goñi. Ed: Fondo de Cultura Económica, 482 páginas, 18 euros.

Sergio García

50 años después de la muerte de Franco, esta novela histórica de una minuciosidad apabullante revela los entresijos de la conspiración militar que devino en el alzamiento del 18 de julio de 1936 y retrata la personalidad de su principal muñidor, Emilio Mola. 'El Director', como le conocían los sublevados, aterriza en Pamplona como general de brigada nada más llegar al poder el Frente Popular. Republicano aunque no traga a las izquierdas, a las que culpa de todos los males del país, emerge de entre una camarilla formada por Queipo de Llano, Yagüe, Fanjul, Goded, Sanjurjo, Cabanellas o Sanjurjo. Y Franco, claro, un tapado que no se deja notar hasta el estallido del cuartelazo para después revelarse como un maestro de la guerra, deshaciéndose en el camino de quienes le auparon.

Mola, enérgico y disciplinado, es el autor de la doctrina que acabará guiando los destinos de España durante 40 años, el hábil negociador que hipnotiza primero a los falangistas, a la Iglesia, a la Prensa, y que después embrida al carlismo para servirse de él porque ninguna asonada puede triunfar si no cuenta con el respaldo civil; el hombre que calcula estrategias como un jugador de ajedrez, que marca la logística, los depósitos de armas, las alianzas en el extranjero… es también el sanguinario dispuesto a abrirse paso a sangre y fuego y avalar escabechinas como las de Durango y Gernika. Fermín Goñi borda un manual del contubernio que atrapa por mucho que conozcamos el final.

En la mente de un depredador de niñas

Ampliar 'El señor Fox'. Autor: Joyce Carol Oates. Trad: Ismael Belda Sanchís. Ed: Alfaguara, 720 páginas, 26,90 euros.

Iván Orio

El señor Fox no es muy guapo, pero es atractivo. No viste ropa cara, pero es elegante y moderno a su manera. No es glamuroso, pero todas (y todos) se fijan en él. No pertenece a una clase social definida, pero se desenvuelve a la perfección en las diferentes escalas por su sobresaliente capacidad de adaptación. Estas aptitudes permiten al señor Fox convertirse en un imán de cuyo poder no puede escapar casi nadie porque las adereza con una brillante expresión oral y unos ademanes muy estudiados que transforman la manipulación en un arte. El señor Fox es un depredador de niñas preadolescentes, «gatitas», como las llama él, que no sólo hace daño a sus víctimas, sino que es capaz de ganarse la simpatía de sus familias y de frenar con su mente calculadora a toda persona que pueda suponerle un peligro para dar rienda suelta a sus perversiones.

'El señor Fox', la última novela de Joyce Carol Oates (Lockport, Nueva York, 1938), aborda la pedofilia con un relato escalofriante de una sutileza brillante en la concepción del mal con mayúsculas. Las descripciones de los pensamientos de este cazador profesional del alma humana, un profesor de Secundaria de una academia exclusiva para chicos y chicas, son casi un tratado empírico sobre la seducción en la peor de sus acepciones. La finura de la autora para desarrollar las imágenes más desgarradoras entre depredador y víctima encogen el corazón casi hasta detenerlo. Miras y parece que no ves nada, pero está todo ahí, a unos pocos metros, en un despacho que simboliza el infierno en la tierra para un puñado de niñas que se han enamorado perdidamente de un embaucador profesional y que ni siquiera saben que lo que les ocurre es malo y mucho menos que les va a dejar marcadas de por vida.

La escritora saca de nuevo a la luz su desbordante talento para dejarnos sin aire con una trama hilada al milímetro y sin opción a los cabos sueltos. Fiel a su estilo, combina con maestría la densidad y los fogonazos de ideas para alumbrar una historia en la que un paisaje lleno de contrastes es un personaje más del libro. Hay belleza e inmundicia a partes iguales en los parajes en los que el señor Fox despliega sus trampas sexuales. Apenas un kilómetro separa la naturaleza viva de la que ya está en fase de descomposición. A un lado un terreno despejado en el que hay bondad, paz, normalidad, un futuro prometedor. Al otro, un vertedero en el que las pesadillas atormentan a las presas de sus malas artes en un presente perturbador.

«Nunca revelaremos nuestro secreto, moriremos juntos y nuestro secreto morirá con nosotros. Eso me lo explicó el señor Fox, me lo explicó sólo a mí el señor Fox», escribe una víctima de 13 años en su diario. El profesor le hace sentirse única. Lo que no sabe es que también lo hace con otras. Y todas le creen.

Sectas modernas

Ampliar 'Manía'. Autor: Lionel Shriver. Trad: Daniel Najmías. Ed: Anagrama, 373 páginas, 22,90 euros (12,99).

Pablo Martínez Zarracina

La literatura de Lionel Shriver acumula energía provocadora y se sitúa estratégicamente en las grietas de nuestro tiempo. El resultado suele implicar cosas saltando por los aires. La última novela de la estadounidense lo confirma. 'Manía' transcurre en un pasado reciente en el que se ha impuesto la «Paridad Mental». Se trata de la «última gran batalla por los derechos civiles» y consiste en luchar contra el «inteligentismo», estableciendo que todo el mundo es igual de listo y capaz. Con una mezcla inconfundible de fanatismo, palabrería y negocio, la «intelligentsia de la antiintelligentsia» extiende su poder: la palabra 'tonto' se vuelve impronunciable, los profesores dejan de calificar a sus alumnos, se censuran las ficciones con personajes marcadamente estúpidos o inteligentes (Sherlock Holmes es cancelado) y el 'New York Times' suprime el crucigrama que durante décadas desafió el ingenio de sus lectores. El mundo que dibuja Shriver es aterrador, reconocible y cómico. Para demostrar que no hace distinciones entre sus trabajadores, la Nasa confía el aterrizaje del 'Curiosity' en Marte a un empleado «igual de habilidoso que el resto» y la nave termina convertida en una montaña de polvo.

'Manía' es una sátira desbocada y escasamente narrativa. Su protagonista es una profesora de Filología llamada Pearson Converse, que, tras haber crecido en una familia de testigos de Jehová, sobrelleva mal los dogmas («mi pilar es el rechazo», explica) y ve cómo el nuevo pensamiento dominante salta de las noticias a su vida para destrozarla. Sucede cuando su mejor amiga adopta el discurso correcto para prosperar en los medios, cuando sus intentos por enseñar a leer a su hija pequeña alertan a los servicios sociales o cuando su marido, que trabaja talando árboles, contrata a un ayudante que no sabe manejar una motosierra por temor a que este le denuncie por discriminación.

Lionel Shriver completa una novela desafiante y repleta de humor corrosivo. También una con un evidente problema de descompensación. Se advierte en la estructura -demasiado premiosa al comienzo, demasiado acelerada después- y en el calibre de una sátira que parece aspirar por momentos a la contundencia competitiva del polemista antes que a la sofisticación con mayores pretensiones del narrador. Aun así, la autora brilla en muchos momentos a gran nivel. Ejemplos de ello son las páginas en las que se reconstruye la formación entre testigos de Jehová de la protagonista, una discusión clave (y muy poco maniquea) entre Pearson y su mejor amiga o la presencia inquietante, por momentos monstruosa, de la hija pequeña, el único personaje nativo de un mundo sometido a la paridad mental y el antiinteligentismo.

Un deslumbrante crimen en los pantanos

Ampliar 'La chica del lago'. Autor: Mikel Santiago.

Óscar Beltrán de Otálora

Mikel Santiago ha escrito una de sus mejores novelas. 'La chica del lago' es una hipnótica historia de misterio, en la que un oscuro hecho del pasado -en el que una joven murió ahogada en extrañas circunstancias- resurge para que una escritora que triunfó al explotarlo literariamente tenga que volver a revisar qué sucedió. El personaje principal no puede estar más logrado: una autora de best sellers con síndrome del impostor, hastiada del género que le ha llevado al éxito y a la que la realidad coloca en el lugar en el que menos le apetece estar. Ella es la figura que guía la novela, pero a su lado respiran otros personajes atrapados también por su pasado, con dobleces y oscuras motivaciones.

El autor, además, ha vuelto a situar su historia en Euskadi, aunque esta vez le ha dado la vuelta al escenario y ha recreado los pantanos alaveses con su estilo personal. Los bosques y las islas de ese rincón se han convertido en Urkizu, un lugar inquietante, con los suficientes gramos de realidad como para que el lector quede atrapado en una atmósfera asfixiante.

'La chica del lago' sabe a poco. Es un viaje tenebroso en el que el lector siente el frío del agua, la humedad de los bosques y las gotas de lluvia que siguen cayendo de los árboles cuando ha pasado la tormenta. Y Quintana Torres se convierte en una compañera de viaje excepcional. Una heroína a su pesar, a la que rodean los crímenes mientras sueña con otra vida.

El poeta de la ciencia ficción

Ampliar 'Ray Radbury. Cuentos'. Autor: Edición de Paul Viejo. Trad: Ce Santiago. Ed: Páginas de Espuma, 1.344 páginas, 44 euros.

Mariano Villarreal

Ray Bradbury es el poeta de la ciencia ficción. Aunque para algunos su prosa un tanto almibarada pueda resultar indigesta, suyas son algunas de las páginas más hermosas y nostálgicas que ha dado la narrativa de fantasía y anticipación en toda su historia: 'Crónicas marcianas', 'Fahrenheit 451', 'El vino del estío', 'La feria de las tinieblas', 'El hombre ilustrado', 'Las doradas manzanas del sol…'

Esta antología reúne más de un centenar de relatos escritos entre 1943 y 2009 -algunos inéditos en español- siguiendo un orden cronológico, lo que permite observar la evolución estilística del autor desde los textos más pulp de su juventud a los más líricos y depurados de su madurez. Un viaje que abarca siete décadas en las que el autor de 'Waukegan' traza una red de temas que se repiten a lo largo de la mayoría de sus historias: la infancia perdida, la tecnología deshumanizadora, un idealizado medio oeste rural americano, la importancia de los libros y de la imaginación en nuestras vidas, lo familiar convertido en siniestro, etc.

Esta edición, la más completa publicada en castellano hasta la fecha, incluye sus cuentos más emblemáticos junto a otros que muestran a un Bradbury menos conocido pero igual de esencial, siempre a medio camino entre la fábula y la alegoría. Un volumen que lo sitúa como un escritor cuya narrativa breve ayudó a fijar una parte significativa de nuestro imaginario colectivo y lo convirtió en uno de los cuentistas fundamentales del siglo XX.

Crónica cotidiana de la violencia

Ampliar 'Violencias. Voces de la violencia en España'. Autor: Doménico Chiappe. Ed: Pepitas de calabaza, 205 páginas, 20,90 euros.

Íñigo Linaje

Una larga crónica, dividida en sesenta retratos, que trata de explicar las múltiples formas de violencia -muchas estratégicamente silenciadas- que asolan nuestras sociedades modernas. Un puñado de historias descarnadas escritas con una clara vocación de estilo y enorme humanidad y compromiso. Eso es 'Violencias', el libro que reúne los reportajes publicados en EL CORREO por el periodista Doménico Chiappe (Lima, 1970) entre 2018 y 2025.

Autor de tres novelas y varios títulos de no ficción, Chiappe es un reportero brillante que es capaz de comprimir en apenas dos páginas la vida de una persona. Y eso es lo que hace en este libro, con tal ritmo y precisión que el lector, en vez de un reportaje, parece que esté leyendo un poema perfectamente construido. Esa expresión exacta de las vidas que retrata confiere a estos textos -estilizados y llenos de fuerza- dos elementos capitales en una obra que aúna literatura y periodismo: placer estético y empatía humana.

Desde el caso de Mateo, el niño asesinado en Morejón (sobrino del autor) hasta testimonios recogidos tras la dana, pasando por asuntos de gran calado mediático como el juicio a 'La manada', en el libro encontraremos temas de actualidad que ponen de relieve diferentes formas de violencia (asesinatos, suicidios, malos tratos) narradas en primera persona, que dan voz a un sinfín de vidas y vivencias extremas que resultan tan espeluznantes como verosímiles.