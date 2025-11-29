El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La literatura, tamizada por la experiencia vital, ocupa un primer plano en el libro de Cerolio.
Gonzalo Celorio o la literatura sangrante

En estas memorias del Premio Cervantes 2025 se mezcla la vida privada con la vida literaria, la pública y la académica

Iñaki Ezkerra

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:13

Tradicionalmente, el género memorialístico se decanta en dos direcciones opuestas: en la de los datos y recuerdos más autobiográficos o en la de los hechos ... y acontecimientos de un carácter colectivo cuando el autor es un personaje político. En el primer caso, se agradece que el memorialista sea un escritor cuando se atreve a poner el talento literario al servicio de la sinceridad y no se limita a los ajustes de cuentas con el propio gremio. En el segundo caso, el de los políticos, nos solemos encontrar ante unas memorias bastante superfluas y aburridas. Por un lado, el autor renuncia a revelar aspectos de su vida privada y, por otro, lo que nos cuenta ni suele ser de una gran trascendencia ni tampoco de un interés chismográfico, porque mide las palabras para quedar bien ante la galería. No todo el mundo es Churchill en el desempeño de la cosa pública, ni en lo que se refiere a la agudeza, ni al momento histórico que le ha tocado vivir. Y, así, lo más frecuente es que a los políticos las pretendidas memorias se las escriban por encargo.

