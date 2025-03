La aventura colonial

Comenta Compartir

Siempre me ha apasionado escribir. Creo que ha sido una de las escasas certezas que me acompañan desde niño. Me entusiasma redactar en torno a ... inquietudes propias y ajenas, reales y ficticias, formales o desbarradas. El arte llegó como una temática más, pero he descubierto que no se puede jugar con él porque te absorbe. Es un ladrón de almas. Si te adentras en sus largos pasillos corres el riesgo de quedar atrapado en cualquier recoveco y olvidar el camino de vuelta.

Participar en Territorios me ha proporcionado la libertad que añoraba. En un oficio tan encorsetado como el periodístico, los suplementos culturales suponen un espacio donde puedes expresarte de una manera más personal. Los temas se suelen desarrollar en espacios amplios como vastas tierras que colonizar según tu voluntad y criterio. La plástica contemporánea ha sido el carromato con el que he deambulado por variopintas regiones. Pero si bien el arte te fagocita, advierto una vez más, también resulta generoso para los aprendices de colono. Adentrarte en él descubre horizontes lejanos, conocimientos precarios y grandes ignorancias y, al mismo tiempo, revela que sólo puedes acercarte a arañar su superficie si no te detienes y abres otras puertas, las que te conducen a la historia, la música o la literatura. Todas ellas te proporcionarán recursos para abordarlo y, sobre todo, disfrutarlo. El arte y la cultura son la aventura personal y profesional, y también el verdadero valor refugio cuando vienen mal dadas. Escribir, crear, contemplar, situarnos en otra piel, recorrer el mundo desde otros ojos, me fascina. Esa facultad para evadirnos de lo cotidiano nos proporciona, al mismo tiempo, herramientas para trascender lo obvio y contemplar la vida desde otras perspectivas. La alegría no está en el campo. La felicidad se aloja en una cuartilla digital en blanco, dispuesta a ser invadida, poblada por frases, párrafos y páginas, en suma, colonizada.

