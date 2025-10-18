El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Monumento en Berlín a los homosexuales perseguidos por el nazismo (y después). El Correo
Historia

Toda esa gente que sobra

Perseguidos ·

La idea de la comunidad nacional sobrevivió al nazismo y fomentó la discriminación de numerosos colectivos en la RFA

Ibon Zubiaur

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Tras la capitulación alemana en la Segunda Guerra Mundial, el gran reto de los aliados fue ganar para la democracia a una población mayoritariamente cómplice ... de las atrocidades nazis. En el contexto polarizador de la Guerra Fría, la intransigencia pronto dio paso a un continuismo que hoy resulta escandaloso. El nuevo libro de la historiadora Stefanie Schüler-Springorum, 'Indeseados' (Unerwünscht, S. Fischer, Frankfurt, 2025), repasa la triste historia de cómo la República Federal siguió discriminando a colectivos perseguidos por la dictadura, lo que contribuyó a cerrar las filas y allanar el cambio. «La idea de la comunidad nacional sobrevivió al nacionalsocialismo y siguió estructurando la acción estatal y personal»; gracias a ella pudo integrarse a 12 millones de desplazados de las provincias orientales, pero excluyendo a las antiguas víctimas, sometidas a una auténtica «guerra de guerrillas» administrativa.

