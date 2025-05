El fumado de Hollywood

A Seth Rogen (Vancouver, 1982) le conocimos de adolescente 'nerd' en 'Supersalidos'. El protagonista de 'Superfumados' y '¿Hacemos una porno?' demostró muy pronto su ambición ... metiéndose a guionista, director y productor. 'The Studio', que acaba de concluir su primera temporada, aprovecha todo el conocimiento sobre Hollywood que ha acumulado en 25 años de carrera. También demuestra su estatus en la industria: ahí es nada contar con cameos de Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard y el mismísimo Ted Sarandos, el CEO de Netflix, en una breve escena en la que aparece orinando en un baño.

Fiel a su trayectoria, Rogen inunda de humor chorra y chistes bestias los diez capítulos de la serie de Apple, disponible asimismo en Movistar Plus, pero no deja de retratar sin piedad un universo histérico -la banda sonora pone de los nervios-, en el que mandan el dinero, los egos y las drogas. Pocos directores se atreverían a hablar con tanta naturalidad de cocaína y setas alucinógenas como hace el protagonista de 'Hazme reír' en los dos últimos episodios, con todos los protagonistas puestos hasta las cejas. Consumidor confeso de 7 y 8 porros diarios, Rogen creó junto a su inseparable socio creativo y amigo de la infancia Evan Goldberg The Houseplant, una empresa que vende, según sus palabras, «la marihuana que me gustaría fumar».

Matt Remick, el director creativo de los estudios Continental ama el cine, igual que debe hacer Rogen. El Hollywood dorado se cuela en la serie con edificios míticos de Los Ángeles, restaurantes y mansiones de ensueño. Pero la cruda realidad es que, pese a la cinefilia de su gestor, Continental produce películas de mierda que solo buscan el taquillazo. En un capítulo, el protagonista se echa una novia médica y acude a un evento benéfico, donde se atreve a asegurar que tan importante es su trabajo como el de los oncólogos que curan el cáncer infantil. Puede parecer una parodia, pero las mentes de quienes trabajan en Hollywood funcionan así.

Judd Apatow, renovador de la comedia estadounidense, fichó a Seth Rogen cuando era un crío para la serie 'Instituto McKinley' (Freaks and Geeks). Y lo mismo hizo Steven Spielberg cuando le dio el papel de su tío favorito en la autobiográfica 'Los Fabelman'. Rogen ya era cómico de 'stand up' siendo apenas un adolescente y su particular voz ha dado vida a un sinfín de personajes de dibujos animados: 'Kung Fu Panda', 'Monstruos contra alienígenas', 'La fiesta de las salchichas'...

Heredero del humor judío de Woody Allen, Seth Rogen tuvo como maestro al gran Will Ferrell, un hombre que hace gracia solo con verle. En todos los momentos críticos de 'The Studio' acostumbra a darse trompazos, aliviando la tensión con un momento de 'slapstick'. Según él, 'The Studio' nació cuando un ejecutivo les soltó una frase en una reunión: «Me metí en esto porque me encantan las películas, y ahora mi trabajo es arruinarlas».