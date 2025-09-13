Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

La «flotilla» que surca los mares estos días es un diminutivo de 'flota'. Este se documenta en castellano desde 1260 y es de uso frecuente ... desde la época del descubrimiento europeo de América. Aunque entre los etimologistas existe cierto debate sobre su origen, la teoría más sólida sostiene que se expande entre los romances peninsulares a partir del francés 'flotte' ('escuadra', pero también 'grupo de personas, animales o cosas'). A su vez el francés toma la palabra del escandinavo antiguo 'flotti' (escuadra o balsa), derivación del verbo 'fljôta' (flotar). Curiosamente el diminutivo «flotilla» hace el camino a la inversa: nace como derivación en castellano y se expande hacia el norte dejando testimonio en francés y alemán, entre otros.

Mientras escribo estas líneas, la Global Sumud Flotilla parte de Túnez. Su destino, Gaza. Su intención, abrir un corredor humanitario. Cuando se publique esta columna, quizás haya arribado a la Franja con su cargamento solidario, pero lo más probable es que haya sido abordada y sus tripulantes, encarcelados. Mientras tanto, continúa el genocidio televisado en Gaza. Con un Netanyahu, aferrado a la invasión como a un clavo ardiente para sobrevivir políticamente, y un primus inter impares estadounidense vomitando charlotadas y proyectando en el Mediterráneo el nuevo Gaza d'Or, Franja de vacaciones.

Temas

Gaza