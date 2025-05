Hoy en día se viaja por multitud de razones, pero el turismo cultural suele olvidar una opción que da muchas satisfacciones: los festivales literarios, tanto ... de poesía como de narrativa o de teatro.

Acabo de estar en el XXI Festival Internacional de Poesía de Granada donde en apenas dos días que he pasado allí he tenido ocasión de disfrutar de una mesa redonda sobre el futuro de la enseñanza de la literatura, un recital del poeta uruguayo Rafael Courtoisie, otro del español Manuel Rivas, una presentación de la rapera canaria Sara Soca y un concierto de Miguel Poveda sobre textos de García Lorca en su propia casa, en la huerta de San Vicente, entre palmeras, cipreses y limoneros al caer la noche, frente al balcón abierto de Federico, por citar solo algunas de las maravillas que nos ha ofrecido una ciudad llena de magia.

Y, además, gracias a la codirectora del Festival, Remedios Sánchez, he tenido ocasión de descubrir la poesía de Mariluz Escribano Pueo que yo, para mi vergüenza, no conocía. Nacida en 1935 y granadina, relacionada con la familia García Lorca, sus versos rebosan de luz y de inteligencia. Si no tienen ocasión de acercarse a Granada el próximo abril de 2026 para la vigésimo segunda edición del Festival, les invito a adentrarse en la poesía de Mariluz Escribano Pueo a través de la edición de Cátedra, exquisitamente preparada por Remedios Sánchez. Si ya la conocen, vale la pena releerla. Si no, harán un gran descubrimiento.

Nuestro país puede presumir de muchos festivales literarios en lugares excepcionales que ofrecen a sus visitantes no solo la ocasión de encontrarse con autores y autoras que le resultan desconocidos (a veces por jóvenes, otras, por extranjeros o por poco publicitados) sino también la posibilidad de hacerlo rodeados de belleza, arte e historia, sin olvidar las maravillas de la gastronomía de nuestras diferentes regiones, además de la gente estupenda que conocerán y que comparte sus mismos intereses.

Les animo a que la próxima vez que se planteen hacer un viaje a una zona concreta, echen primero una mirada al calendario de festivales literarios y se dejen inspirar por lo que descubran allí. Será una forma diferente de hacer turismo y una manera de llenarse el alma de luz y de belleza.