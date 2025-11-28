Un festival para leer con las manos, el cuerpo...

A veces pienso que la juventud es un territorio que se escapa por los bordes. Uno cree que sigue siendo joven hasta que empieza a ... emocionarse por una buena lavadora o por encontrar aguacates en oferta. Pero también hay otra forma de envejecer: culturalmente. ¿Cuándo deja uno de ser joven ahí? ¿Cuando ya no entiende lo que vibra en los festivales? ¿Cuando no lee lo que está de moda en 'Booktok'? Quizá por eso la Azoka, sin quererlo, me coloca frente a un espejo.

No necesito convertir la feria en criatura fantástica para sentir que algo se mueve bajo su piel. Basta imaginar sus puertas abriéndose para que aparezca esa vibración que precede a los lugares donde ocurren cosas. Para quien nunca ha estado allí, Durango es un mapa que uno empieza a dibujar antes de pisarlo. Un lugar donde los stands parecen respirar y los libros aún conservan el calor de quien los escribió.

Este año, la Azoka -del 5 al 8 de diciembre- llega con una energía distinta. No sé si es la palabra «festival» que ya forma parte del lema, o si son esos más de mil lanzamientos que reclaman manos jóvenes, ojos curiosos, ganas de subrayar. Me gusta pensar que las ferias también crecen. Que a veces se estiran como si alguien les hubiera enseñado a respirar mejor.

Me detengo en lo que me toca directamente: la forma en que la Azoka se inclina hacia la juventud. No con discursos solemnes, sino con decisiones que se pueden tocar. Aparecen dos espacios nuevos. Berbagailua, el videopodcast pensado para quienes vivimos entre voces que suenan mientras cocinamos u ordenamos la habitación. Y Atartea, un refugio para la ilustración y los proyectos visuales, donde una sola viñeta puede decir más que una página entera.

A eso se suma Gazte Eztanda, el día que recuerda que quienes aún estamos formándonos en la vida no somos un público de adorno. Actividades, conciertos, presentaciones, concursos. Un gesto que se apoya en los datos: el informe más reciente de la Federación de Gremios de Editores de España confirma que los mayores índices de lectores están entre los 14 y los 24 años. La estadística lo dice sin adornos: la juventud lee. Y lee mucho. Puede que por hambre, por búsqueda o porque cada libro ofrece una salida de emergencia.

A veces se acusa a los jóvenes de interesarse solo por la cultura cuando tiene tintes festivos. Y aun así, ¿qué problema hay en que un concierto y un libro convivan? ¿Por qué una cosa debería anular la otra? Quizá quienes se sorprenden de que los jóvenes amen los festivales han olvidado que la alegría también es una forma de conocimiento. Que bailar, escuchar, ver, leer… todo eso construye una misma casa.

Hay títulos y propuestas que me guiñan el ojo antes incluso de llegar. La charla 'Garen piztiak beste', que abre una conversación viva sobre el transfeminismo vasco. El cómic y pódcast 'Euskal Herriko historia 100 objektutan' , la presentación del disco de Silitia, el cómic 'Morise en Bilbao' o el documental 'Sorgina Banaiz'.

Mientras escribo desde fuera, tengo la sensación de que Durango enseña a leer no solo con los ojos. A leer con las manos, con el cuerpo, con la escucha. A elegir un libro como quien elige un abrazo y devolverlo luego convertido en conversación. Para muchos jóvenes -incluso para quienes seguimos aferrados a nuestros discos antiguos y a nuestros poetas eternos- ese intercambio es una manera de estar en el mundo.

Yo me acerco a la Azoka con ganas de encontrar voces que aún no conozco, discos recién nacidos, proyectos que germinan en un gesto. También con mis propios intereses a cuestas: buscar editoriales pequeñas, descubrir autores y autoras, seguir la pista a quienes trabajan la ilustración desde la incomodidad. Recomiendo, como quien comparte un secreto, caminar despacio y dejar que algo -un libro, un disco, un dibujo- te elija primero a ti.

Y así vuelvo al punto inicial. Tal vez la juventud no dependa de modas ni de corrientes que nos dejan ojipláticos. Tal vez la juventud cultural siga viva mientras algo nos conmueva, mientras un libro nos empuje a decir «mira esto». Si eso es ser joven, entonces Durango me devuelve algo que creía perdido.

Recomendaciones

Roberto Moso Loreak Zaraman

Liburuak. Los recuerdos más vivos del cantante de Zarama en la época del Rock Radical Vasco.

Irati Bediaga Rara

Elkar. Una serie de cuentos que exploran lo «raro» cuestionando los estándares sociales de normalidad.

Vera Zasúlich Errusiako gutunak

Txalaparta. En febrero de 1881 la revolucionaria rusa escribió una carta al filósofo socialista Karl Marx.