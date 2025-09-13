El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El actor irlandés Colin Farrell presenta 'Maldita suerte'. AFP

Farrell, Binoche, Dillon y muchos más

Un aluvión de estrellas y la plana mayor del cine español desfilarán por la alfombra roja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Rebordinos lo adelanta. Ninguna otra estrella despertará este año más expectación que Jennifer Lawrence, adorada por los más jóvenes desde que en 2012 encarnó a ... Katniss Everdeen en la primera de las cuatro entregas de 'Los juegos del hambre' que ha protagonizado. Otra estrella de clase A que se alojará en una suite del hotel María Cristina será Colin Farrell, que compite por la Concha de Oro con 'Maldita suerte', una producción de Netflix dirigida por Edward Berger, autor de la exitosa 'Cónclave'. El actor irlandés, célebre en el pasado por su vida disoluta, interpreta en esta producción de Netflix a un jugador alcoholizado en los casinos de Macao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  7. 7 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  8. 8 Los tardeos de Bilbao prenden la mecha a una nueva temporada con novedades: más fiestas y locales que se apuntan a la moda
  9. 9

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción
  10. 10

    Las lesiones golpean al Arsenal a pocos días de su visita a Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Farrell, Binoche, Dillon y muchos más

Farrell, Binoche, Dillon y muchos más