Farrell, Binoche, Dillon y muchos más

Rebordinos lo adelanta. Ninguna otra estrella despertará este año más expectación que Jennifer Lawrence, adorada por los más jóvenes desde que en 2012 encarnó a ... Katniss Everdeen en la primera de las cuatro entregas de 'Los juegos del hambre' que ha protagonizado. Otra estrella de clase A que se alojará en una suite del hotel María Cristina será Colin Farrell, que compite por la Concha de Oro con 'Maldita suerte', una producción de Netflix dirigida por Edward Berger, autor de la exitosa 'Cónclave'. El actor irlandés, célebre en el pasado por su vida disoluta, interpreta en esta producción de Netflix a un jugador alcoholizado en los casinos de Macao.

Vieja conocida del Festival, Juliette Binoche, Premio Donostia en 2022, presentará fuera de competición su debut en la dirección con 'IN-I in Motion', un documental que revisita su experiencia en un espectáculo de danza y teatro que la actriz realizó en 2007 junto al bailarín y coreógrafo Akram Khan. También merecedor del premio honorífico del Zinemaldia en 2006, Matt Dillon regresa de la mano de la directora Claire Denis en 'Le cri des gardes', un drama que transcurre en unas obras públicas en África occidental. Gracias a la sección Perlas contaremos con el director Olivier Assayas y el actor Paul Dano, que presentaron en el Festival de Venecia 'El mago del Kremlin'. En ella, Jude Law da vida a un joven Vladímir Putin que asciende al poder durante los últimos años de la URSS, aunque su verdadero protagonista es Dano, en la piel de un personaje ficticio inspirado en el empresario Vladislav Surkov.

También habrá estrellas en un jurado presidido por Juan Antonio Bayona, que trae como productor (fuera de concurso) 'Un fantasma en la batalla', crónica de la lucha contra ETA firmada por Agustín Díaz Yanes. Junto a él, decidirán la Concha de Oro las realizadoras Laura Carreira y Gia Coppola, la actriz Zhou Dongyu, la intérprete y cantante argentina Lali Espósito, la productora Anne-Dominique Toussaint y una estrella británica cada vez más demandada en Hollywood, Mark Strong, visto en películas como 'Sherlock Holmes', 'Kick-Ass', la saga 'Kingsman' y '1917'.

Más estrellas: Charlotte Rampling, Harris Dickinson, Denis Lavant, Ron Perlman, Renate Reinsve, Stellan Skarsgard... En cuanto a la nómina del cine español, acabaríamos antes citando quién no viene. Desfilarán por la alfombra roja, entre otros, Antonio de la Torre, Álvaro Morte, Manolo Solo, Eduard Fernández, que recogerá el Premio Nacional de Cinematografía en Tabakalera, Raúl Arévalo, Ariadna Gil, Lolita Flores, Óscar Jaenada, Carmen Machi, Antonio Resines, Sergi López, Carolina Yuste, Emma Suárez...