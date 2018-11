Lecturas «Toda familia, en su escala, es una sociedad entera» Entrevista Carlos Manuel Álvarez. Escritor. El autor relata a través de los miembros de una familia la historia reciente de Cuba ELENA SIERRA Sábado, 3 noviembre 2018, 04:00

Cinco partes. En cada una de ellas, cuatro capítulos, los que corresponden, por este orden, a la voz de 'El hijo', 'La Madre', 'El Padre' y 'La hija'. Viven en la Cuba actual, y cada uno de ellos la ve de una manera distinta, y más que verla, la siente (amor y odio, y lo que quepa en medio de los extremos). Recuerdan, cada uno a su manera, «los años duros», aquel inicio de la década de los noventa en los que Cuba vivió una crisis a la que el Gobierno denominó 'Periodo especial'. Aquí se habla de hambre, pero el hambre no significa lo mismo para un hijo y para un padre. El padre sigue agarrado a su ideología, pese a que todos los sacrificios –y la rectitud, el cumplimento de una norma moral férrea– no han tenido como resultado el sueño que se le prometió, por el que arrimó el hombro. El hijo reniega de todo, y sobre todo de ese padre tan digno, tan recto, que tan claras ha tenido siempre las cosas (esas cosas que han supuesto pasar penurias cuando otros, de conducta más relajada, han preferido abrir un poco la mano y mejorar su situación). La hija... Bueno, si el padre se enterara de lo que la hija hace, de cómo se ha saltado las normas, le daría un patatús; puede que más allá de estas páginas, de hecho, le haya dado. Y la madre, a estas alturas, tras tanto trabajar sin obtener gran cosa a cambio, tras tanta promesa incumplida y tanta hambre, se ha escapado de la realidad como ha podido y ahora hay mucho que no recuerda, ni quiere.

Esa es la sociedad, partiendo de una sola familia y relatando, fragmentariamente, distintas épocas de la historia reciente de Cuba, que retrata el joven escritor Carlos Manuel Álvarez (Matanzas, 1989) en 'Los caídos'. Hay mucho de crónica de la propia historia; su familia era fidelista, y aunque él no vivió de forma consciente «los años duros», sí tiene vivencias de la escasez, como esas de estudiante universitario que engaña al hambre con refrescos con gas y una barra de pan (la mezcla se infla y el estómago se calma).

'Los caídos' es un texto breve y claro, publicado por la editorial Sexto Piso, y aunque se trata de su primera novela, Álvarez no es un recién llegado. Tiene ya un largo recorrido en las letras que hizo que el año pasado fuera seleccionado por el Hay Festival para la lista Bogotá 39, es decir, incluido en ella como uno de los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. En su currículum, la colección de crónicas periodísticas 'La tribu. Retratos de Cuba', los relatos de 'La tarde de los sucesos definitivos', textos y columnas de opinión publicados por 'The New York Times', 'The Washington Post', 'El Malpensante' o 'Letras Libres', entre otros medios internacionales, y haber sido el fundador de la revista cubana independiente 'El Estornudo'.

– Cuatro voces en primera persona de una misma familia, ¿fue difícil encontrar la apropiada para cada uno de los narradores?

– Lo fue, sobre todo porque el trazo de estas voces había que hacerlo casi con un pincel, no con líneas gruesas. Tenían que diferenciarse porque son personajes distintos, pero no tenían que diferenciarse demasiado, porque las cuatro voces conforman una familia, y, para colmo, una familia cerrada, que se cocina en sí misma.

– No pueden ser más distintos en su manera de entender la familia, la vida, el país… ¿Son, a pequeña escala, una sociedad entera?

– Toda familia, en su escala, es una sociedad entera. Creo, de hecho, que la familia contiene a la sociedad, contiene a la política y contiene a la historia, no al revés.

– El padre parece salido de otro tiempo. Agarrarse a la manera de funcionar de otra época, ¿es su manera de resistir a todo, y a la idea de que todo lo prometido nunca llegó?

– Es el peso sobre un hombre de la doctrina convertida en emoción. La realidad se ha vuelto una pesadilla, de ahí que el padre no quiera mirar y de ahí que entonces la realidad se le aparezca en sueños, básicamente porque a un marxista no se le está permitido escapar de la realidad. Y el padre es sordo, pero oye; ciego, pero ve.

Nuevas generaciones

– El hijo reniega de todo lo que el padre enseña. ¿Es un reflejo de las nuevas generaciones cubanas?

– Sí, probablemente es un reflejo de las nuevas generaciones cubanas, y de algunas viejas también. El hijo está en una fase de renuncia. De todas maneras yo espero que el hijo siga creciendo y que llegue el momento en que supere esa etapa y entienda que la renuncia por sí misma no es un lugar definitivo, y que en eso sí se distinga de las nuevas generaciones cubanas, y de algunas viejas también.

– Hay un abismo entre estos padres y estos hijos, es como si se hubieran criado en planetas distintos.

– Sin embargo, viven bajo el mismo techo, que es donde se cuecen los abismos.

– La falta de memoria de la madre, o su necesidad de no recordar, ¿se puede entender como una manera de sobrevivir?

– La madre se mira en el espejo del padre y entiende que la memoria es una carga, sobre todo porque ambos recuerdan del modo en que alguien decidió que había que recordar. La madre aprende que los recuerdos, literalmente, generan enfermedad, y que tiene que poner la mente en blanco si quiere sobrevivir.

– Parece que la corrupción no conoce fronteras, ni ideologías. Aquí está presente en toda la narración, en lo pequeño y en lo grande.

– La corrupción, la descomposición, el susto, el desgaste, todo eso está presente.

– Ha condensado mucha historia en poco más de un centenar de páginas. Se habla, como sin hablar, de varias décadas. ¿Era su idea inicial? ¿O el origen es una imagen, tal vez de los pollos 'caníbales'? ¿De dónde surge esta novela?

– La imagen de los pollos caníbales, que es un pasaje figurativo, llega al final. La imagen inicial es abstracta y es la idea de la enfermedad, pero eso en principio no dice nada. El motor para escribir pudiera ser ese, tener en la mano una imagen que no diga nada y tratar de exprimirla para que diga algo.

–¿Se puede escribir libremente en Cuba?

– Escribir, lo que se dice escribir, se puede. Lo que no se puede es publicar, ni decir, ni parlotear. Ni siquiera hacer silencio libremente se puede.