«España se queda en cueros», así reaccionaron las revistas de humor a la muerte de Franco Sátira política | Concretada en cuatro cabeceras –'Hermano Lobo', 'Por favor', 'El Papus' y 'El Jueves'– constituyó para el país un entrenamiento democrático

Pablo Martínez Zarracina Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:55

Hace cincuenta años, el 22 de noviembre de 1975, el número 185 de 'Hermano Lobo' llevaba en portada un dibujo de Chumy Chúmez. En él, un hombre al que unas manos misteriosas le tapan los ojos exclama sonriente: «¡El futuro!». Con la misma fecha, el número 73 de la revista 'Por Favor' mostraba en su tapa a una modelo cubierta escuetamente con un pareo y un titular en letras amarillas: «España se queda en cueros».

Fueron las únicas alusiones que las revistas humorísticas del momento hicieron aquellos días a la muerte de Franco. Ambas son indirectas y tienen que ver con la incertidumbre. Aun así, su presencia en unos kioscos repletos de retratos del dictador y negritas luctuosas demuestra que en España el camino hacia la democracia estuvo marcado por la esperanza, el miedo y la violencia, pero también por el humor, que se afiló hasta la sátira política de un modo históricamente reseñable.

De hecho, la década de los setenta fue un periodo esplendoroso para el género. Como explicó Manuel Vicent, el humor funciona mejor a la contra, ya que nace «del peligro, de la sugerencia, de lo prohibido, de pisar el parque sagrado». Para sugerir y pisar lo sagrado, los humoristas del final del franquismo tuvieron que esquivar una 'Ley Fraga' que desde 1966 abolía la censura pero salvaguardaba el «debido respeto a las Instituciones y las personas». Conclusión: todo dependía del criterio del ministro de Información y Turismo.

Las sanciones y la retirada de publicaciones fueron frecuentes, pero no lograron frenar la crítica a un régimen que agonizaba. Hay estudiosos que sostienen que la Transición comenzó antes en las revistas que en las calles, como si en aquellas publicaciones se diese una especie de entrenamiento democrático. Actualizando el legado de 'La codorniz' e influidas por las corrientes extranjeras –desde la desfachatez de la estadounidense 'Mad' al vitriolo libertino de la francesa 'Hara-Kiri', precursora de 'Charlie Hebdo'– cuatro revistas satíricas constituyeron el núcleo del frente irónico antifranquista: 'Hermano Lobo', 'Por favor', 'El Papus' y 'El Jueves'. La cantidad de talento que se reunió en sus páginas sigue siendo llamativa. Solo algunos nombres: entre los dibujantes, Forges, Summers, Gila, Perich, Chumy Chúmez, Ops (El Roto), Ivà, Kim, Romeu, Núria Pompeia; entre los escritores, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco Umbral, Juan Marsé, Maruja Torres o Manuel Vicent.

Costumbrista y gamberro

Algunas de las viñetas publicadas en aquellas páginas forman parte hoy de la iconografía que asociamos a los setenta en España. El espíritu mismo de la época se concreta en las viñetas de Forges, en los monigotes tremendistas de Gila o en esa viñeta famosa de Ramón en la que un jerarca le pide al pueblo que elija entre ellos o el caos. El humor en las postrimerías del franquismo osciló entre lo costumbrista y lo gamberro, entre lo político y lo anarcoide, entre lo juvenil y lo filosófico. Fue un código compartido y un cuestionamiento constante del poder. Su protagonista fue con frecuencia un pobre españolito sometido por la historia que parece resignarse, pero esquiva el sometimiento soltando alguna clase de verdad acerada.

Leídos hoy, muchos de esos chistes producen incredulidad: «¿Cómo pudieron…?». La respuesta es que, en realidad, no podían. Gerardo Vilches anota al comienzo de 'La satírica transición', su completa monografía sobre las revistas humorísticas de la época, que, en los años posteriores a la muerte de Franco, en la redacción de 'El Jueves' llegaron a coincidir los policías que se disponían a secuestrar la edición de la revista con los policías que se encargaban de proteger la revista de los ataques de los grupos de extrema derecha. No siempre lo consiguieron. En septiembre de 1977 la Triple A entregó en la sede de 'El Papus' un paquete bomba que estalló causando la muerte del conserje del edificio y dieciséis heridos, entre ellos la secretaria de redacción de la publicación. El humor en los setenta fue también irreductible. Cuando la autoridad prohibía un número de la revista 'Por favor', los trabajadores procedían a poner en la calle una cabecera alternativa llamada 'Muchas gracias'.

Ampliar La redacción de 'El Papus' tras el atentado de la Triple A en 1977. EFE

Significativamente, la muerte de Franco no aumentó el volumen de la sátira sino que marcó el comienzo de un periodo distinto. Muchas de las firmas de las revistas humorísticas terminaron en medios generalistas y adquirieron un gran protagonismo en el mundo cultural, los lectores descendieron, los problemas económicos se volvieron insostenibles para las publicaciones y en las redacciones la energía más contestataria fue vencida por un cierto desencanto ante el posibilismo democrático. A mediados de los ochenta, de las cuatro grandes publicaciones satíricas de la transición solo 'El Jueves', creada dos años después de la muerte de Franco, continuaba publicándose. Detrás de ellas quedan páginas rebosantes de rebeldía e ingenio. Si hoy constituyen la estampa de un periodo clave de la historia española contemporánea, en su día fueron parte de su motor.