El eco de la Exposición Universal de París

El Museo de las Artes Decorativas de París (MAD) inaugurará la pròxima semana la exposición '1925-2025. Cent ans d'Art déco' (Cien años de ' ... art déco'), que propone un recorrido cronológico y temático por varias plantas del museo y alrededor de mil objetos. Desde los orígenes del movimiento a sus reinterpretaciones contemporáneas, con especial incidencia en su época de apogeo, todo se ha revestido de una estética moderna y galante.

«La modernidad del 'art déco' se aprecia en su vocabulario visual, en torno a la geometrización, la pureza de las líneas y el lugar enmarcado y reducido de la decoración. Esta modernidad se expresa incluso en las piezas más lujosas, realizadas por los mejores artesanos para los más grandes decoradores y diseñadores de interiores, con los materiales más preciados», explica en exclusiva a este suplemento cultural Anne Monier Vanryb, responsable de las colecciones 1910-1960 del museo y comisaria de la muestra, días antes de su apertura.

Formas que seducirán como se sabe a grandes firmas en diferentes disciplinas. Arquitectos, decoradores, diseñadores de moda y accesorios perciben que su adinerada clientela va a responder positivamente a estos postulados estéticos. Como así fue. En la exposición hay apartados especiales, como el consagrado a un trío que es referente en el universo de la decoración de este estilo: Jacques-Émile Ruhlmann, Eileen Gray y Jean-Michel Frank.

Ampliar Armario (1922-23) de Jacques-Emile Ruhlmann. L. A. D.

En el terreno de las joyas, se exhiben más de ochenta objetos, como collares, diademas, relojes, dibujos… provenientes la mayoría de las colecciones de la casa Cartier, aunque también las hay de Boucheron, Chaumet y Van Cleef & Arpels, junto a las de Templier y Desprès, de los fondos del MAD, un centro que, como le gusta subrayar a la comisaria de la muestra, «posee la más bella colección de 'art déco', por lo que queríamos mostrar el mayor número posible de nuestras obras maestras, pero también obras menos conocidas y tipologías menos esperadas», como el papel pintado o los textiles, entre otros.

La moda por tanto figura también en este exquisito escaparate: una capa de Madeleine Pangon, el vestido de caballitos de Madeleine Vionnet, la chaqueta de Sonia Delaunay y un vestido de Jeanne Lanvin son cuatro ejemplos; todas ellas creaciones de mujeres; sin olvidar dibujos textiles y escaparates de tiendas de lo más 'art déco'. Sin abandonar la moda, recordemos que Yves Saint Laurent, gran amante del arte, era también un apasionado de esta corriente, movimiento que gracias a la Exposición Universal de París de 1925 sedujo al mundo.

Una muestra en la que apreciamos sus diferentes tendencias o variantes. «Optamos por una presentación museística y didáctica, no mostramos las obras en su contexto para crear una inmersión en la época, como podemos hacer en las salas de época del museo. En la exposición, las obras se organizan para servir al propósito general», explica la comisaria.

Ampliar Vestido conocido como 'Vase Grec' (1921) de la diseñadora Marie-Louise Favot. Les Arts Decoratifs/Christophe Dellière

Es innegable que en el pasado ya hubo exposiciones sobre el Arte Déco en el MAD, aunque ninguna que abarcara la dilatada historia de un siglo, dejando en evidencia la actualidad de un movimiento que con el tiempo ha ido evolucionando, aunque sin perder su esencia. En todos los campos creativos asistimos a un despliegue de materiales de excepción y alto precio, que gracias a punteras técnicas y al saber hacer, darían forma a objetos de un estilo que con el tiempo se ha convertido en icónico.

Lo que da la bienvenida al visitante es una reproducción de espacios del Orient Express, «manifiesto rodante de la estética 'art déco'»; un tren símbolo del mayor refinamiento del viaje sobre raíles en una escenografía viva y con color.

Si continúa vigente la presencia de este movimiento artístico en nuestros días, ¿dónde lo podemos apreciar en la actualidad, fuera de los museos? Para Monier Vanryb, «hoy en día, el 'art déco' está de moda, pero su influencia real es difícil de captar. Es un todo y la expresión de su época, por lo que resulta difícil adaptarlo a nuestro estilo de vida actual y a nuestros espacios. Donde brilla en la actualidad es en los espacios y momentos de convivencia, relacionados con el lujo o la fiesta. Para que se exprese, se necesita un decorador para orquestar una visión, los medios necesarios y contar con los mejores artesanos. Por eso, el 'art déco' se ve en hoteles, restaurantes, etc., y el renacimiento del Orient Express es el mejor ejemplo de su influencia».

La muestra del MAD, de lo más inmersiva, estará abierta durante medio año, hasta el 26 de abril de 2026. En paralelo, y no muy lejos de ese lugar, la histórica maison unida al viaje, Louis Vuitton, organiza igualmente una exposición sobre el tema, mostrando en las diferentes salas de su espacio LV Dream más de trescientas piezas patrimoniales.