Fotografía del pabellón La Maîtrise de Galerías Lafayette en la Exposición de 1925. Les Arts Decoratifs/Albin Salaün
Art déco 1925-2025

El eco de la Exposición Universal de París

Una muestra en la capital gala recorre un siglo de 'art déco' a partir de la gran cita que lo dio a conocer al mundo

Abraham de Amézaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:02

El Museo de las Artes Decorativas de París (MAD) inaugurará la pròxima semana la exposición '1925-2025. Cent ans d'Art déco' (Cien años de ' ... art déco'), que propone un recorrido cronológico y temático por varias plantas del museo y alrededor de mil objetos. Desde los orígenes del movimiento a sus reinterpretaciones contemporáneas, con especial incidencia en su época de apogeo, todo se ha revestido de una estética moderna y galante.

