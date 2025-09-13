Un drama uruguayo para inaugurar el Zinemaldia
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02
A Daniel Hendler le hemos visto en San Sebastián gracias a películas como 'Whisky' y 'El abrazo partido'. Ahora, el actor uruguayo más popular (con ... permiso de Enzo Vogrincic) tiene el honor de inaugurar el Zinemaldia con '27 noches', película que dirige y protagoniza. Marilú Marini encarna a una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, que es internada en una clínica psiquiátrica a petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. Un perito judicial investigará si la mujer está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad.
La actriz Leslie Manville, nominada al Oscar por 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson, clausurará el Festival con 'La conspiración del cuervo', un thriller en el que una profesora británica llega a Polonia para dar una conferencia en diciembre de 1981, justo al inicio de la ley marcial. Dirige Kasia Adamik a partir de un relato de la Nobel de Literatura Olga Tokarczuk.
