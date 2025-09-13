El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El actor y director uruguayo Daniel Hendler presenta '27 noches'.

Un drama uruguayo para inaugurar el Zinemaldia

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

A Daniel Hendler le hemos visto en San Sebastián gracias a películas como 'Whisky' y 'El abrazo partido'. Ahora, el actor uruguayo más popular (con ... permiso de Enzo Vogrincic) tiene el honor de inaugurar el Zinemaldia con '27 noches', película que dirige y protagoniza. Marilú Marini encarna a una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, que es internada en una clínica psiquiátrica a petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. Un perito judicial investigará si la mujer está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad.

