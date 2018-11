Dos discos y un cadalso

Se cumplen cincuenta años de la aparición del 'Disco Blanco' de los Beatles y del 'Beggars Banquet' de los Rolling Stones, que salen ahora en ediciones lujosas. Hay algo de proustiano en esa pelea por revivir sentimientos lejanos; el mundo era más joven entonces y los malos de la época –Vietnam, la opresión racial, los polis parisinos– eran fáciles de identificar. La corrección política que nos aflige ahora es asunto muy distinto y pone de manifiesto, por cierto, que también las causas bien vistas albergan actitudes inquisitoriales. Eso traerá mucho debate, esperemos. Déjenme insistir en lo proustiano: es difícil sumergirse en el color y la evocación de algo por encima de lo cual ha pasado una apisonadora de estruendos diversos. Ves a los Beatles tocando en esa famosa azotea de Savile Row y te preguntás cómo será el skyline londinense ahora, visto desde ese mismo lugar. Mejor no comprobarlo. La arquitectura moderna crea gigantes que nos dejan en posición quijotesca; nos empequeñecen y nos desbaratan la memoria. Proust tenía tiempo para acordarse de un paisaje normando; las prisas actuales, por alguna oscura razón, son algo de lo que nos enorgullecemos. Por eso tiene gracia esa pedagogía que aflora en la reedición de discos tan famosos; nos recuerda a una Europa joven que había estado en guerra veintipocos años atrás. Eso no es baladí. La gestión misma de la democracia tiene que ver con el desgaste de los tiempos; no tendría por qué haber siempre una Europa próspera y con respuestas para todo.

En una canción del 'Disco Blanco', John Lennon menciona a sir Walter Raleigh –lo maldice, de hecho, aunque sea pelín en broma–; es fama que Raleigh introdujo el tabaco en Inglaterra y un Lennon asqueado dice que se va a fumar otro cigarrillo. Lo que es seguro es que hace cuatrocientos años estos días que Raleigh fue ejecutado en Londres, a pocos pasos de la abadía de Westminster, por haber vuelto fracasado de una expedición a América en la que no se redimió de una caída en desgracia anterior, con larga prisión en la Torre incluida. Raleigh había sido un hombre de confianza de la reina Isabel Tudor; el rey Jacobo Estuardo lo veía con menos gracia. Y el embajador de España, el conde de Gondomar, supo mover los hilos para que Raleigh no tuviera posibilidades de librarse del cadalso. Gondomar, por cierto, terminó sus días cerca de aquí, en la villa riojana de Casalarreina. Ya saben, sic transit. Pásenlo bien.