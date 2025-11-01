El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Quique, con sombrero, y Roberto.

El disco que mejor dibuja la tristeza

Sin rodeos. ·

El álbum que Los Hermanos Cubero publicaron en 2018 es un emocionante testimonio sobre las rutinas del duelo

Carlos Benito

Carlos Benito

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El arte suele manejar muy bien la muerte como abstracción, pero, cuando ese concepto se vuelve dolorosamente cercano -cuando la muerte se vive, podríamos decir-, ... a menudo prefiere envolverla en pudorosas coartadas culturales. Resulta más fácil tirar de reflexiones filosóficas o religiosas, o enmarañarlo todo en poesía, que desnudar sin rodeos el propio sufrimiento: ¡cuánto valor hace falta para presentarse ante el mundo como un ser radicalmente vulnerable, sumido en el desconcierto y el desamparo! La pérdida de un cónyuge ha inspirado muchas canciones, pero pocas veces en la historia de la música popular se ha afrontado con la franqueza desarmante y conmovedora de 'Quique dibuja la tristeza', el álbum que publicó en 2018 el dúo alcarreño Los Hermanos Cubero.

