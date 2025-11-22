Cultura enmascarada

En la noche del 19 de noviembre de 1975, algunas vallas instaladas en Madrid mostraban la publicidad de un libro de Lapierre y Collins: 'Esta ... noche, la libertad'. Muchos creyeron ver una profecía. Lógico, porque la cultura necesita de la libertad aunque en el tardofranquismo se habían desarrollado no pocas tretas para esquivar las prohibiciones.

Por ejemplo, había películas prohibidas que se podían ver en determinados lugares. En el colegio mayor en el que yo residía por esas fechas se proyectaron sin publicidad, solo con un anuncio boca a boca, 'El acorazado Potemkin' de Eisenstein y 'La madre' de Pudovkin. Un colegial de origen alemán consiguió las copias en la embajada. Los títulos estaban en esa lengua y él los iba traduciendo en voz alta.

En el mismo colegio podíamos adquirir libros con mucho descuento, de entre una lista que nos proporcionaban. Recuerdo que compré un texto marxista que me interesaba mucho. Cuando recibí mi pedido completo, observé que uno de los tomos era 'Hojas de hierba', que yo no había pedido. «Quita la sobrecubierta», me dijeron. Debajo de la misma estaba el libro que había solicitado, cuya distribución en España estaba prohibida, y yo no lo sabía.

Pero el fiasco mayor fue el de mi debut periodístico. Al comenzar el curso tres residentes habíamos planteado al director del colegio hacer una revista. Nos dio dinero para ello y nos advirtió de la vigilancia a la que nos iba a someter la Brigada Político Social. Hicimos el número 1, que incluía temas de la vida colegial, crítica literaria y de cine, algún asunto que rozaba la política y una caricatura... del director del colegio. La llevamos a imprimir y decidimos que la dejaríamos en los casilleros muy tarde para así sorprender a nuestros compañeros a la mañana siguiente. Distribuimos los ejemplares sobre la una de la madrugada del 20 de noviembre. Horas después, con una semana de vacaciones por delante, todos salimos disparados hacia nuestras casas. Nadie prestó ninguna atención a la revista.