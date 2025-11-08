El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Acción de asalto al arte nº 11. Bruselas' (2009). Kepa Garraza/Usal
Arte

Las crónicas visuales de Kepa Garraza

'The New Order'. ·

La Universidad de Salamanca organiza la primera retrospectiva del pintor vizcaíno, que aborda con realismo la representación del poder

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El poder, su representación y la geopolítica inspiran el trabajo de Kepa Garraza (Berango, 1979). Durante las dos últimas décadas, el artista vasco ha abordado ... la construcción y evolución de ese imaginario y la violencia larvada que habitualmente lleva consigo. Sus lienzos, de una sorprendente verosimilitud figurativa, presentan recursos narrativos como la utopía o la ucronía para exponer escenarios perfectamente plausibles. Esa trayectoria creativa, estructurada mediante series cerradas, se sintetiza en 'The New World Order', su primera retrospectiva, recientemente inaugurada en la Universidad de Salamanca.

