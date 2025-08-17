La crítica literaria de la semana

La canción del viajero

«El verano de 2023 lo pasé en Göteborg. Tuve una residencia en un centro cultural, y allí me dejaron una casa que sentí como ... propia. Fui con el propósito de comenzar un libro de viajes, pero regresé con estos poemas». Con esta nota finaliza Fernando Sanmartín 'Costa Oeste', su último poemario que ha editado -con exquisitez artesanal- Papeles mínimos. Sanmartín es un viajero impenitente al que le gusta buscarse en los rincones del mundo. Lo ha hecho en sus poemas, en sus libros de viajes y, por supuesto, en sus novelas y en sus diarios. Autor de una veintena de títulos, uno de los rasgos más sobresalientes de sus trabajos es el trasvase de géneros que se da en ellos. Y es que, al leerlo, uno no sabe si lee al poeta, al narrador o al magnífico diarista que hay en él; pero, sin duda, sabe que lee buena literatura, alejada de los fuegos fatuos de lo superficial.

Así sucede en los veinticinco poemas de 'Costa Oeste'. En ellos, el viajero nos ofrece una serie de estampas cotidianas en las que cualquiera de nosotros podría reconocerse. Hay un hombre que escribe postales a su familia, que lee a Louise Glück en una biblioteca, que se da el placer de almorzar en un restaurante elegante. Un hombre que observa con detenimiento lo que sucede a su alrededor, pero también su pasado («Mi memoria convertida en un carmín usado», escribe). Un letraherido, en fin, que se refugia en los cafés para leer en silencio «y no ser derrotado por la herencia del ruido».

Žižek o 'la hora de actuar'

'El Cielo en Desorden' Slavoj Žižek

Trad. Damià Alou

Ed. Anagramaxxx

278 páginas

Precio: 20,80 euros

(eBook: 11,39)

A Slavoj Žižek le gusta poner a sus libros títulos provocadores 'En defensa de la intolerancia', 'Contra el progreso'…o agoreros en lo que toca a las democracias occidentales. En 2016 le llegaba al lector español 'Problemas en el paraíso' y ahora le llega 'El cielo en desorden', un texto que abunda en todos los conflictos sociales y bélicos del planeta; en las crisis políticas, económicas o filosóficas, y en las amenazas, bien sean climáticas, ecológicas o pandémicas. El fatalista cuadro que nos pinta le sirve para la invocación de una cita de Mao: «Hay un gran desorden bajo el cielo; la situación es excelente». Žižek se pregunta si el 'desordenado' momento que vivimos es tan 'excelente' como lo fue en el caso del líder chino para sus planes revolucionarios. Y, tras consultárselo a un Lenin cuyos análisis considera más vigentes que nunca, llega a la conclusión de que hoy resulta imprescindible actuar más por necesidad que por sentido de la oportunidad.

Žižek se da una vuelta por todos los escenarios mundiales y los momentos del calendario contemporáneo que pueden servirle para ilustrar su tesis de que el capitalismo ha sumido al planeta en el caos y de que él tiene la solución en la receta comunista. Y así va de un 2019 en el que los rebeldes hutíes de Yemen atacan con drones a Arabia Saudí o en el que visita a Julian Assange en la prisión británica de Belmarsh a la América de Trump o a la Francia de 1871 en la que surge la Comuna de París. Lo llamativo del libro es que Žižek habla de los apocalípticos y los populistas como si no fueran con él.

Ali, Vera y la Señora Menopausia

Señora lo será tu puta madre Sibila Freijo

Ed: España

361 páginas

21,90 euros (9,99)

Solo por el título esta novela ya va a llamar la atención de muchas personas... o tal vez debería escribir «de muchas mujeres», y eso está bien, mira. El caso es que más allá de la frase hecha que aún tiene gancho, esta historia tiene mucho mucho contenido. Las dos hermanas protagonistas, Ali y Vera, están viviendo una etapa de la vida muy complicada, y de la que se habla bastante ahora pero en realidad no se habla bien. Como 'menopausia' ha llegado a ser una etiqueta con la que vender de todo (clases de yoga, pesas, suplementos vitamínicos, libros, retiros, cosmética) se queda más en una cosa estética, algo que se resuelve con actitud y unos vinos, que en algo que merece la pena ser contado, analizado, compartido. Cosas de chicas...

Bueno, pues ya nos lo cuentan Ali y Vera sin cortarse un pelo. Pasas de los 50, ya no duermes, los sofocos no tienen nada de gracioso, te amenazan con todo tipo de problemas de salud, los mensajes te dicen que estás acabada, que eres invisible -un clásico- insisten en que no sientes deseo (y ellas comprueban que de eso nada), tus hijos vuelan solos (toma síndrome del nido vacío), tu madre necesita cuidados, los trabajos ya no son lo que eran... La tormenta perfecta. Como para llegar a la mediana edad sana de la cabeza. Será por eso que de Ali dicen su marido e hija que está desequilibrada. Sibila Freijo se encarga aquí de desmentirlos. Para reír, por sus desventuras y sus reflexiones, y para repensar cómo las mujeres son retratadas todavía hoy.