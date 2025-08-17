El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La crítica literaria de la semana

Iñigo Linaje | Iñaki Eskerra | Elena Sierra

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:17

La canción del viajero

  • Costa oeste (Poemas de Göteborg)

  • Fernando Sanmartín

  • Ed: Papeles mínimos

  • 48 páginas

  • 15 euros

«El verano de 2023 lo pasé en Göteborg. Tuve una residencia en un centro cultural, y allí me dejaron una casa que sentí como ... propia. Fui con el propósito de comenzar un libro de viajes, pero regresé con estos poemas». Con esta nota finaliza Fernando Sanmartín 'Costa Oeste', su último poemario que ha editado -con exquisitez artesanal- Papeles mínimos. Sanmartín es un viajero impenitente al que le gusta buscarse en los rincones del mundo. Lo ha hecho en sus poemas, en sus libros de viajes y, por supuesto, en sus novelas y en sus diarios. Autor de una veintena de títulos, uno de los rasgos más sobresalientes de sus trabajos es el trasvase de géneros que se da en ellos. Y es que, al leerlo, uno no sabe si lee al poeta, al narrador o al magnífico diarista que hay en él; pero, sin duda, sabe que lee buena literatura, alejada de los fuegos fatuos de lo superficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  4. 4

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  5. 5

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  6. 6

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  7. 7

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  8. 8

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa que monta el escenario de Abandoibarra tras la suspensión del primer concierto de Aste Nagusia
  9. 9 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  10. 10

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La crítica literaria de la semana