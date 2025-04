«Cada creador es un verso suelto»

María Parra comenzó su carrera artística como pianista clásica, luego se adentró en el terreno de la composición, después se pasó al jazz, más tarde ... creó un grupo y ahora se dedica también a la producción. De ese tránsito ha dejado huellas: discos con obras del repertorio clásico y con sus propias creaciones y conciertos en salas especializadas en esos campos que quizá no son tan distintos como parece. Su último lanzamiento es 'Ethereal' (Warner).

- Pianista clásica, compositora, intérprete de jazz con su propio trío… ¿Por dónde seguirá su trayectoria?

- Pues por algo que me da mucho vértigo porque es nuevo para mí y es el mundo de la producción. El piano es casi un proyecto de vida y yo con el álbum 'Visión', que incluía mis propias composiciones, ya percibí que sería más feliz en esa nueva etapa. Ahora me miro en el espejo de los grandes que están en este campo y el año pasado comencé a estudiar producción. Eso me permite incorporar al escenario otros elementos, incluso la voz. Es lo que hacen unos cuantos artistas y lo que, en otro ámbito, incorpora también Hans Zimmer.

- ¿Significa eso que ha abandonado definitivamente a Chopin, Albéniz o Granados?

- Eso está aparcado, aunque nunca se sabe. Hay grandes intérpretes de esos clásicos que son inmortales. Por mucho que los tiempos vayan por otro rumbo, la memoria y el patrimonio deben preservarse. Pero a mí me va más el papel que he asumido ahora. Salvo que alguien, Warner quizá, me pidiera algo para un proyecto muy especial, supongo que no volveré a esa música.

- A Piazzolla, la gente del mundo de la clásica le miraba con desconfianza por su procedencia, y la del tango, por su formación. ¿A usted también la miran así en el jazz y la clásica?

- En el ámbito de la clásica nadie me lo ha dicho abiertamente, pero notas que parte del público que antes me seguía ha dejado de hacerlo porque no comulga con mi trayectoria.

- ¿Y en el jazz?

- También me miran así. Y en este caso sí me lo han dicho directamente: «Lo que haces no es jazz», me han comentado algunos. Pero lo que hoy se hace es jazz fusionado. Cuando se trata de crear, el jazz está abierto a muchas influencias. A Paco de Lucía su instinto le llevó a unir flamenco y jazz y muchos puristas del flamenco se rasgaron las vestiduras. Está bien que haya custodios de la ortodoxia pero debemos evolucionar. Yo no digo que sea una pianista de jazz al uso: bebo también de la clásica y lo hago a mi manera.

- No hay muchos artistas que tras décadas en la clásica hayan transitado hasta el jazz. ¿Se siente una pionera?

- No me corresponde adjudicarme ese papel. No pienso en si abro caminos nuevos o no. Veo que hay gente que empuja hacia su libertad. Andrés Barrios, por ejemplo, ha ido hacia el jazz y el flamenco. Hay versos sueltos en la creación. En realidad, cada creador es un verso suelto.

- Desde el escenario, ¿qué diferencias nota entre el público de la clásica y el del jazz?

- El público clásico parece algo más forzado, no es tan silencioso como parece (esas toses, esos caramelos) y hay una tensión por guardar las formas. Es como si siguiera un ritual que no está entendiendo. En el jazz yo he visto un público más silencioso y atento, más espontáneo también, que al acabar te cuenta lo que ha sentido, te abraza… Creo que le llega más.

- Desde un punto de vista puramente comercial, ¿tiene mejor salida un disco de jazz que uno de clásica?

- Tengo la sensación de que son dos de los sectores más minoritarios de la escena musical. Parece algo muy elitista, pero depende de otros factores, como todo. Hay clásicos que son como 'pop stars'. Ahí está Yuja Wang, por ejemplo. Detrás de fenómenos así hay no poco márketing, claro. Y luego que lo que haces encaje mejor con un público educado, erudito o casi. Hoy todo pasa por las plataformas y las redes sociales. Y luego está lo de la publicidad, que perturba bastante.

- ¿En qué sentido?

- En el de que a veces tienes que hacer piruetas, parece que hay que hacer circo para llegar al público. A mí algunos programadores me han llamado y cuando les he preguntado cómo han conocido mi obra me dicen que en las plataformas musicales y gracias a algoritmos que filtran lo que les interesa. Eso sí me satisface.

- ¿Cuáles son sus proyectos a corto y medio plazo?

- Mi actividad está centrada en la música en muchas de sus facetas pero hay algo que me encantaría: que mi obra estuviera en el cine. Que algún director me llamara para que escribiera la banda sonora de una película.