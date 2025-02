Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 1 de febrero 2025, 00:02 Comenta Compartir

A veces una palabra se cuela en el cajón por su origen curioso. Otras, la elige el devenir de la semana. La de hoy es de estas. «Consentimiento» es un derivado sustantivo de 'consentir', un vocablo presente ya en las glosas de Silos (s. X). ... Formado por prefijación de 'sentire', expresa lo que se decide de común acuerdo. Su raíz indoeuropea es 'sent' (tomar una dirección), de la que deriva 'sien', del germánico 'sinn' (sentido, es decir, dirección de la mente). La otra rama de vocablos derivados de esta raíz son los latinos de la familia de 'sentire', un verbo que en su paso al romance vacila entre la acepción original (percibir por los sentidos) y la especialización ambigua en uno solo de ellos: el oído ('no te he sentido llegar').

A veces hay una razón para una palabra y la actualidad sobrepone otra. Empezaba la semana con un debate en clase de tutoría sobre la película 'How to have sex' y los principios del consentimiento. Pero en pleno debate se filtra el interrogatorio del juez Carretero, y la película cambia. Aunque siempre está la etimología para sacarnos del atolladero. La misma raíz indoeuropea 'sent' nos vincula con el mundo judicial ('sentencia') y nos hace 'presentir' el 'contrasentido' de un interrogatorio 'insensato' en las formas. Quizás lo que falte sea 'seso' -en el 'sentido' de prudencia- o simplemente empatía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión