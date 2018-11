Leo en la prensa digital un titular que me deja preocupado: «Literatura para ser feliz en Getafe». No sé cómo interpretarlo. ¿Reúne ese municipio unas condiciones especialmente idóneas para proporcionar la dicha al género humano o, al contrario, es un lugar tan apto para hacerte desdichado que es precisa la literatura para conocer en sus calles algo parecido a la felicidad? Movido por la ansiedad, me adentro en la información y descubro que la clave de tan inquietante reclamo reside en una cuestión ortográfica. La explicación está en que el martes pasado se presentaba en esa localidad un libro de autoayuda, 'Cartas para agradecer. Un método para ser feliz', en el que su autor, José Enrique León Santos, nos propone una actividad que él juzga terapéutica: escribir cartas de gratitud a las personas que han hecho algo por nosotros y visitarlas para leérselas en voz alta. La explicación está, sí, en que en esa página digital faltaban las comillas que debían separar el título del libro del nombre del pueblo en que iba a tener lugar su presentación. Faltaban, en fin, esas famosas comillas a las que la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, les quitó importancia cuando se echaron de menos en las citas ajenas que Pedro Sánchez copió para su tesis doctoral. Las comillas fijan en el suelo del lenguaje los límites de la propiedad privada. Mostrar ese desdén por ellas es como despreciar las puertas de las casas. Las comillas marcan la aduana entre la literatura de autoayuda y Getafe, que es tanto como decir ente la ficción y la realidad.