«La codicia es una plaga que destruye el mundo»
En 'Los ojos de la diosa' despliega una trama de corrupción en la Nueva York de 1992, cuando la España de Felipe González quiso tocar techo
Eduardo Laporte
Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10
La directora del Instituto Cervantes de Atenas, Pilar Tena (Madrid, 1955) vuelve a la ficción de largo aliento con 'Los ojos de la diosa' (Tres ... Hermanas). Un tipo de novela que se puede definir -la etiqueta es suya- como un «thriller cosmopolita» y que guarda estrecha relación con 'La embajadora', publicada en 2016, con India y las entretelas diplomáticas como telón de fondo. Allí vivió una larga temporada en los ochenta, como también vivió en Nueva York de 1989 a 1993. Fue un tiempo muy atractivo, embrión de la revolución tecnológica que hoy forma parte nuestro día a día. La 'capital del mundo' se preparaba para celebrar el quinto centenario de la llegada de Colón a América mientras el Gobierno español aspiraba a llevar su imagen a lo más alto, tras una década con Felipe González en el poder. En la recámara, tramas no del todo limpias, intereses privados y tensiones que oscurecen lo que prometía ser el trabajo de los sueños de la protagonista.
- Para 'La embajadora', se nutrió de su experiencia en la India en los años ochenta. ¿Cómo fue su relación con la Nueva York de los ochenta y noventa y su vinculación personal entonces con la ciudad y Estados Unidos?
- Escribo sobre lo que podría haber pasado en Nueva York en unos años en los que yo vivía en la ciudad y tenía un trabajo parecido al que tiene Lita, la protagonista. A mí me gusta escribir sobre lo que conozco; si hablo de un restaurante al borde del East River o de cómo era el ambiente en Fire Island en los años del sida, sé que estoy describiendo algo que existió porque lo vi.
- ¿'Los ojos de la diosa' es un relato de cómo el mal acaba aflorando bajo la capa de las buenas maneras burguesas?
- Me temo que se parece a la cutre corrupción de ahora mismo: el mero móvil pecuniario, personajes siniestros, de cuarta categoría, que buscan cómo sacar tajada y quedar impunes. Y es particularmente repugnante cuando lo hacen desde puestos políticos, en teoría dedicados al servicio público.
- Me ha gustado esa ambientación en los primeros noventa en la que parece que está la semilla, de lo que somos hoy: esa obsesión por el gimnasio del 90% de los neoyorquinos, la antesala de la era de internet con las Baby Bells, los teléfonos móviles que empezaban tímidamente su conquista...
- Tuve mi primer ordenador en esos años. Costó que me lo dieran, porque se suponía que los jefes no necesitaban ordenadores: eran para las secretarias, que escribían las cartas que el jefe dictaba y pasaban a máquina los documentos. No tenía un móvil pero sí manejé uno de forma esporádica por primera vez, un mazacote más parecido a un walkie talkie que a un smartphone. Sin saber muy bien de lo que hablaba, oíamos anunciar esas autopistas del conocimiento a Al Gore, un personaje al que admiro y a quien espero que la historia haga justicia. Fue el gran promotor de internet e insistió en que debía ser accesible a todos, más allá de los círculos académicos o militares. ¿Que en esos años se pusieron las bases de lo que es cotidiano hoy? ¡Por supuesto! ¿Que podíamos imaginar lo que venía? Yo desde luego no.
Diplomacia pública
- En España eran años de apostar alto, quizá desde la soberbia, como esos 500 millones de pesetas del caché del personaje de la coreógrafa Martha Graham que plantea en la novela…
- Los objetivos justificaban el esfuerzo. Tocaba presentar al mundo esta nueva España posfranquista, un país que había hecho una transición ejemplar y se incorporaba a la historia de nuevo con planteamientos modernos y superando los clichés imperialistas. Fue una operación muy importante y muy ambiciosa que asumió Felipe González, la primera gran iniciativa de diplomacia pública para lanzar la nueva imagen de España al mundo. No sé cuánto se pagaría, si cinco o 500 millones de pesetas, pero era parte de un proyecto de Estado que tenía mucho sentido.
- Llama la atención la paradoja de la protagonista, que se ve envuelta en problemas, incluso con amenazas personales, por ser una buena profesional. A lo largo de su carrera en diversas instituciones y proyectos, ¿se ha sentido un poco Lita?
- Quizá, sí. Son ya muchos años y una ve de todo. En los entornos profesionales a menudo no medran los mejores ni los que más trabajan, sino los que se hacen valer y adulan al poderoso. Con la verdad y la honestidad el recorrido es muy corto. Los jefes no quieren escuchar críticas, no quieren problemas.
- ¿Es el afán de poder una lacra contemporánea (y de siempre) que corrompe a quien la padece y más tarde extiende su veneno? ¿Cree que hoy es una ambición más acusada que nunca?
- Pienso que no. Ahí está la literatura clásica, las pasiones, las luchas por el poder. La hay hoy como lo ha habido siempre. Y también existe mucha gente gris con cero ambiciones, lo que a veces es aún más deprimente... Pero sí, desgraciadamente la codicia (me gusta esta palabra, algo antigua) destruye el mundo: el ansia de poder, de dinero, de dominación... La codicia es, según la RAE, el afán excesivo de riquezas. Avaricia, usura, miseria, ruindad. Una plaga.
