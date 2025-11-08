El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La escritora Pilar Tena dirige el Instituto Cervantes de Atenas. Sissy Morfi
Pilar Tena | Escritora y gestora cultural

«La codicia es una plaga que destruye el mundo»

En 'Los ojos de la diosa' despliega una trama de corrupción en la Nueva York de 1992, cuando la España de Felipe González quiso tocar techo

Eduardo Laporte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La directora del Instituto Cervantes de Atenas, Pilar Tena (Madrid, 1955) vuelve a la ficción de largo aliento con 'Los ojos de la diosa' (Tres ... Hermanas). Un tipo de novela que se puede definir -la etiqueta es suya- como un «thriller cosmopolita» y que guarda estrecha relación con 'La embajadora', publicada en 2016, con India y las entretelas diplomáticas como telón de fondo. Allí vivió una larga temporada en los ochenta, como también vivió en Nueva York de 1989 a 1993. Fue un tiempo muy atractivo, embrión de la revolución tecnológica que hoy forma parte nuestro día a día. La 'capital del mundo' se preparaba para celebrar el quinto centenario de la llegada de Colón a América mientras el Gobierno español aspiraba a llevar su imagen a lo más alto, tras una década con Felipe González en el poder. En la recámara, tramas no del todo limpias, intereses privados y tensiones que oscurecen lo que prometía ser el trabajo de los sueños de la protagonista.

