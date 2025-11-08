«La codicia es una plaga que destruye el mundo»

La directora del Instituto Cervantes de Atenas, Pilar Tena (Madrid, 1955) vuelve a la ficción de largo aliento con 'Los ojos de la diosa' (Tres ... Hermanas). Un tipo de novela que se puede definir -la etiqueta es suya- como un «thriller cosmopolita» y que guarda estrecha relación con 'La embajadora', publicada en 2016, con India y las entretelas diplomáticas como telón de fondo. Allí vivió una larga temporada en los ochenta, como también vivió en Nueva York de 1989 a 1993. Fue un tiempo muy atractivo, embrión de la revolución tecnológica que hoy forma parte nuestro día a día. La 'capital del mundo' se preparaba para celebrar el quinto centenario de la llegada de Colón a América mientras el Gobierno español aspiraba a llevar su imagen a lo más alto, tras una década con Felipe González en el poder. En la recámara, tramas no del todo limpias, intereses privados y tensiones que oscurecen lo que prometía ser el trabajo de los sueños de la protagonista.

- Para 'La embajadora', se nutrió de su experiencia en la India en los años ochenta. ¿Cómo fue su relación con la Nueva York de los ochenta y noventa y su vinculación personal entonces con la ciudad y Estados Unidos?

- Escribo sobre lo que podría haber pasado en Nueva York en unos años en los que yo vivía en la ciudad y tenía un trabajo parecido al que tiene Lita, la protagonista. A mí me gusta escribir sobre lo que conozco; si hablo de un restaurante al borde del East River o de cómo era el ambiente en Fire Island en los años del sida, sé que estoy describiendo algo que existió porque lo vi.

- ¿'Los ojos de la diosa' es un relato de cómo el mal acaba aflorando bajo la capa de las buenas maneras burguesas?

- Me temo que se parece a la cutre corrupción de ahora mismo: el mero móvil pecuniario, personajes siniestros, de cuarta categoría, que buscan cómo sacar tajada y quedar impunes. Y es particularmente repugnante cuando lo hacen desde puestos políticos, en teoría dedicados al servicio público.

- Me ha gustado esa ambientación en los primeros noventa en la que parece que está la semilla, de lo que somos hoy: esa obsesión por el gimnasio del 90% de los neoyorquinos, la antesala de la era de internet con las Baby Bells, los teléfonos móviles que empezaban tímidamente su conquista...

- Tuve mi primer ordenador en esos años. Costó que me lo dieran, porque se suponía que los jefes no necesitaban ordenadores: eran para las secretarias, que escribían las cartas que el jefe dictaba y pasaban a máquina los documentos. No tenía un móvil pero sí manejé uno de forma esporádica por primera vez, un mazacote más parecido a un walkie talkie que a un smartphone. Sin saber muy bien de lo que hablaba, oíamos anunciar esas autopistas del conocimiento a Al Gore, un personaje al que admiro y a quien espero que la historia haga justicia. Fue el gran promotor de internet e insistió en que debía ser accesible a todos, más allá de los círculos académicos o militares. ¿Que en esos años se pusieron las bases de lo que es cotidiano hoy? ¡Por supuesto! ¿Que podíamos imaginar lo que venía? Yo desde luego no.

Diplomacia pública

- En España eran años de apostar alto, quizá desde la soberbia, como esos 500 millones de pesetas del caché del personaje de la coreógrafa Martha Graham que plantea en la novela…

- Los objetivos justificaban el esfuerzo. Tocaba presentar al mundo esta nueva España posfranquista, un país que había hecho una transición ejemplar y se incorporaba a la historia de nuevo con planteamientos modernos y superando los clichés imperialistas. Fue una operación muy importante y muy ambiciosa que asumió Felipe González, la primera gran iniciativa de diplomacia pública para lanzar la nueva imagen de España al mundo. No sé cuánto se pagaría, si cinco o 500 millones de pesetas, pero era parte de un proyecto de Estado que tenía mucho sentido.

- Llama la atención la paradoja de la protagonista, que se ve envuelta en problemas, incluso con amenazas personales, por ser una buena profesional. A lo largo de su carrera en diversas instituciones y proyectos, ¿se ha sentido un poco Lita?

- Quizá, sí. Son ya muchos años y una ve de todo. En los entornos profesionales a menudo no medran los mejores ni los que más trabajan, sino los que se hacen valer y adulan al poderoso. Con la verdad y la honestidad el recorrido es muy corto. Los jefes no quieren escuchar críticas, no quieren problemas.

- ¿Es el afán de poder una lacra contemporánea (y de siempre) que corrompe a quien la padece y más tarde extiende su veneno? ¿Cree que hoy es una ambición más acusada que nunca?

- Pienso que no. Ahí está la literatura clásica, las pasiones, las luchas por el poder. La hay hoy como lo ha habido siempre. Y también existe mucha gente gris con cero ambiciones, lo que a veces es aún más deprimente... Pero sí, desgraciadamente la codicia (me gusta esta palabra, algo antigua) destruye el mundo: el ansia de poder, de dinero, de dominación... La codicia es, según la RAE, el afán excesivo de riquezas. Avaricia, usura, miseria, ruindad. Una plaga.