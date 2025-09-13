El cine vasco confirma su gran momento con 38 producciones

Hagamos números. 38 producciones vascas participan este año en el Zinemaldia, de las cuales 18 están habladas en euskera y 14 han sido dirigidas por ... mujeres. Por primera vez, tres títulos en euskera se exhiben en la sección oficial: 'Maspalomas', 'Karmele' y la serie de ficción 'Zeru Ahoak'.

'Karmele' es uno de los proyectos más singulares del cine vasco en los últimos años. Aunque solo sea porque en su banda sonora conviven el folclore vasco, el jazz, los boleros y las guarachas, esta adaptación con alma de musical de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos' a cargo de Asier Altuna ha supuesto un enorme esfuerzo de producción durante cuatro años.

La azarosa biografía real de la enfermera de Ondarroa Karmele Urresti alimenta un relato con trompetistas, espías y nazis, que protagonizan Jone Laspiur y Eneko Sagardoy. Un melodrama histórico que salta de Euskadi a París y Caracas en los años de la Guerra Civil y la Dictadura. Sale, cómo no, Nagore Aranburu.

«Parece una película clásica, como las de antes, pero a mi manera», advierte el autor de 'Aupa Etxebeste!' y 'Amama', que recogerá junto a Telmo Esnal en la Gala del Cine Vasco el Premio Zinemira, otorgado por el Festival y EPE-IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco).

Por su parte, Koldo Almandoz presentará en Proyecciones Especiales de la sección oficial 'Zeru ahoak' (Bocas de cielo), una miniserie noir de cuatro capítulos en la que el autor de 'Oreina' recupera el personaje protagonista de 'Hondar ahoak'. Cuatro años después de que fuera expulsada de la Ertzaintza, Nerea García está pasando una mala racha. Recluida en su casa de Bilbao, vuelve a las calles a petición de su antiguo jefe, que le pide ayuda tras el asesinato de una mujer en un ritual. ¿Adivinan quién es la actriz protagonista? Exacto: Nagore Aranburu.

Torturas en Navarra

Inge Mendioroz inaugurará la sección Zinemira con el documental 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'. A partir de imágenes de archivo y testimonios de personalidades de la música y la literatura, la directora guipuzcoana narra desde otra perspectiva la vida de este icono de la canción vasca. Clausurará Zinemira 'Hombre bala', otra no ficción en clave biográfica sobre una famosa personalidad de nuestra música: Mikel Erentxun. Dirige, Anuska Ariztimuño.

En 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine', el bilbaíno Gaizka Urresti, ganador de un Goya por su documental sobre Labordeta, bucea en la vida y el cine al límite del autor de 'El pico'. Otro documental, 'Arg(h)itzen: Hablando claro sobre la tortura', trabajo colectivo liderado por Manu Gomez, recopila el testimonio de una treintena de personas que aseguran haber sido torturadas en la región navarra de Sakana entre 1966 y 2011.