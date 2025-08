Iratxe Bernal Viernes, 1 de agosto 2025, 23:52 Comenta Compartir

No me interesa lo que imaginéis. Me interesa únicamente lo que sabéis, y lo que no sabemos es para qué quisieron entrar en el Watergate. ¿ ... Trabajaban por cuenta propia o para otra gentuza u organización? ¿Es algo importante o la chifladura de unos cubanos locos?». Hoy todos sabemos las respuestas que Harry Rosenfeld, jefe de la sección de local de 'The Washington Post', ya intuía cuando espoleaba a Bob Woodward y Carl Bernstein; los cinco detenidos en la madrugada del 17 de junio de 1972 en la sede nacional del Partido Demócrata no eran unos «ladrones de tres al cuarto», como los describiría poco después el portavoz de la Casa Blanca, sino parte de todo un entramado de espionaje, malversación de fondos y coacciones organizado por Gobierno. Pero, ¿por qué lo sabemos? ¿Porque nos apasiona la historia estadounidense o porque hemos visto 'Todos los hombres del presidente', film al que pertenece ese diálogo? También aquí la respuesta es obvia. La película de Alan J. Pakula sigue siendo, 49 años después de su estreno, el manual de referencia para entender el escándalo que le costó la presidencia a Richard Nixon y, sobre todo, la mejor defensa del papel de la prensa como contrapeso del poder político.

El primero en ver las posibilidades cinematográficas de aquella investigación periodística fue su productor, Robert Redford. Aunque con las cámaras y las grabadoras apagadas, el allanamiento salía una y otra vez en las entrevistas de promoción de 'El candidato'. Pocos periodistas podían resistirse a comparar el idealismo del protagonista de esa cinta con el comportamiento de los de verdad. «Mira si no lo del Watergate; nunca nos van a contar de qué iba eso». Claro que, a los ojos del actor, tampoco los periodistas salían muy bien parados; si todos creéis que hay alguien detrás de los cubanos, ¿por qué no lo publicáis? Pues porque nadie quiere enemistarse con quien muy probablemente vuelva a ganar las elecciones y porque tampoco ningún jefe se lo iba a permitir, venían a decirle todos. Ampliar Carl Bernstein y Bob Woodward, a principios de los setenta. E. C. Pero el 'Post' se saltó el guión. Ben Bradlee, su editor, y Katharine Graham, su propietaria, ya se habían enfrentado a Nixon el año anterior con la publicación de un informe clasificado sobre la guerra de Vietnam, y de nuevo se atrevieron a tirar del hilo. Confiaron, además, en los reporteros que habían encontrado la primera hebra pese a que uno, Woodward, prácticamente acababa de aterrizar desde el periódico comarcal al que Rosenfeld le había enviado por no superar el período de prueba en su sección y el otro, Bernstein, estaba a punto de ser despido. «Ellos son la película», le dijo Redford al guionista William Goldman cuando tras varias negativas por fin logró conocerlos en 1974, antes incluso de que los periodistas escribieran el libro en el que finalmente se basó el largometraje. De hecho, ese enfoque protagonista fue el que acabó convenciéndoles también a ellos, que afrontan la narración explicándonos no tanto los hechos como las pesquisas -y las tretas a veces cuestionables- que les permitieron ir desenredando la madeja. O parte de la madeja mejor dicho, porque para simplificar la trama la película sólo narra los sucesos inmediatamente posteriores al allanamiento. Aborda lo ocurrido en los siete meses que van desde la detención de los espías hasta la segunda toma de posesión de Nixon y, pese a que en su última escena vemos a Woodward y Bernstein a la tecla, nos recuerda que nada de lo publicado evitó que el republicano fuera reelegido en las presidenciales de noviembre de 1972, aunque acabó dimitiendo menos de dos años después. El film se estrenó en abril de 1976 y, junto a un enorme éxito, dejó un pasatiempo colectivo -teorizar sobre la identidad del confidente salazmente bautizado como 'garganta profunda'- y, según algunos politólogos, un tardío colofón al escándalo; la derrota electoral en noviembre de ese mismo año de Gerald Ford, el vicepresidente republicano que indultó al dimitido Nixon apenas pisó el Despacho Oval en 1974.

