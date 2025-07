«Nuestra casa estaba llena de escritores»

Resulta extraño verse en una imagen familiar -a escala monumental- como un bebé en brazos de unos padres jóvenes. ¿Qué se siente al enfrentarse a ... ese espejo con zoom al pasado?

«La verdad es que es todo muy emocional. Siento un agradecimiento eterno porque la ciudad de Vitoria se ha volcado siempre con mi padre. Y también melancolía», confiesa Susana Aldecoa (Madrid, 1954) frente a una de las fotografías de la exposición 'Ignacio Aldecoa. El narrador de historias', abierta hasta el 15 de octubre en la Casa de Cultura que lleva el nombre del escritor, en el corazón de la capital alavesa.

En ese espacio, que exhibe parte de la memoria literaria del autor, se celebra el centenario de su nacimiento. La muestra refleja el universo de uno de los más importantes autores de la generación de posguerra. «Desde muy pequeña viví ese ambiente literario. La casa de mis padres estaba llena de escritores, directores de teatro, actores, directores de cine. Era un mundo muy creativo y especialmente llamativo en aquel momento, en pleno franquismo», recuerda Susana.

Ignacio Aldecoa murió cuando ella tenía solo 15 años, pero las imágenes recogen numerosos viajes, estampas familiares, salones llenos de humo y tertulias, y la pulsión nómada que marcó su escritura y su vida.

Uno de esos viajes dejó una anécdota que define su carácter. «Mamá siempre contaba que, en una escala en Terranova, él se enteró de que había un barco vasco en el puerto. Quiso dejarla sola en el avión y embarcarse con los pescadores. Mi madre le dijo que ni se le ocurriera», rememora.

Ese mar que lo atraía con fuerza se convirtió en escenario de una de sus obras más conocidas, 'Gran Sol', para la que pasó meses enrolado en un barco pesquero. «Fue un libro que me impactó muchísimo, a pesar de ser pequeña para entenderlo del todo», admite su única hija. «Tengo unos primos maravillosos en Vitoria que son como hermanos», cuenta. Uno de ellos, Pedro Anitua Aldecoa, resalta cómo le impresionaban las tertulias entre Josefina e Ignacio. «Mi madre adoraba a su hermano y hablaba de él como alguien diferente, que abría caminos», comenta Pedro, que también guarda con cariño algunos de los regalos que les traían de sus viajes, como un chándal de la Universidad de Oklahoma.

Del día del funeral, Susana tiene grabados varios momentos. «Estaba tan lleno que el portero subió a pedir que alguien bajara porque se iba a hundir el suelo». Aquel adiós reunió a nombres fundamentales de la cultura española. «Luis García Berlanga abría y cerraba la puerta de casa cada vez que alguien llamaba». También estaba por allí Carmen Martín Gaite, Carmiña. «Mi primer recuerdo nítido de ella fue precisamente ese día. La imagen de su desconsuelo. Carmiña fue como una tía para mí». Rafael Azcona, que era «amigo del alma de mis padres» -«una de las personas más ocurrentes, divertidas y brillantes que he conocido»-Manuel Alcántara, Alfonso Sastre, Carlos Saura... y sobre todo Mario Camus. «De hecho me casé con un sobrino suyo, Isaac Escalante».

El peso del apellido no la ha empujado a escribir. Estudió Filosofía e Historia del Arte y comenzó a trabajar en el Colegio Estilo, donde acabaría tomando el relevo a su madre como directora. «Empecé para ayudarla a retomar su carrera literaria, pero también porque me gustaba».

- ¿No le han planteado nunca escribir un libro sobre sus padres?

- Me lo propusieron hace tiempo, pero me sentí incapaz. Hablar de ellos me encanta, pero escribir es otra cosa. Implica revivir recuerdos con nitidez, y eso me genera ansiedad.

Vuelve a contemplar esa imagen en la que se ve a una niña en brazos de una pareja estupenda. «Eran guapísimos y una gente muy especial, inteligente y brillante en un momento bastante mediocre del país. Mi padre tuvo una vida desgraciadamente corta, pero muy intensa y brillante. Pudo disfrutarla».