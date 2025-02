Canciones para un diagnóstico

roberto gonzález Viernes, 8 de mayo 2020, 17:00 Comenta Compartir

No existe término medio con los musicales. O los amas o los odias, y solo son universalmente aceptados en su vertiente más popular y teatral. Nada de esto importó a la guionista, cómica e intérprete Rachel Bloom, una apasionada del género, cuando presentó el proyecto de su serie, 'Crazy Ex- Girlfriend', a la cadena estadounidense The CW. La artista vendió su show como una combinación de 'Los Conchords' y 'Ally McBeal', ya que se trataba de la historia de una soñadora y estresada abogada de Nueva York que decidía mudarse a West Covina, California, para perseguir a un amor de juventud. Sus peripecias y emociones estarían acompañadas de números musicales que reflejarían su complejo mundo interior. La propuesta fue aprobada y llegó a la pequeña pantalla en octubre de 2015. Para llevarla a cabo con la calidad que requería necesitó de la ayuda de los mejores profesionales de cada campo. Uno de ellos fue Adam Schlesinger.

El compositor, cantante y productor había hecho de todo en el campo de la música cuando falleció prematuramente el pasado 1 de abril a causa de complicaciones derivadas de la Covid-19. Desde fundar su propia banda, Fountains of Wayne, en 1995 (conocida por éxitos como 'Stacy's Mom') hasta ser candidato al Oscar por el pegadizo tema 'That Thing You Do!' para la película 'The Wonders', dirigida por Tom Hanks, pasando por composiciones para teatro o televisión.

Schlesinger escribió o coescribió las 157 canciones que se realizaron para las cuatro temporadas de 'Crazy Ex-Girlfriend' y ejerció como productor musical en todas ellas. Al igual que la propia trama, los temas abarcaron diversos géneros, tonos y estilos. Lo que se inició como una subversión de la comedia romántica fue derivando hacia una historia de amistad entre mujeres y una sincera y emotiva exploración de las enfermedades mentales que conseguía extraer humor de las circunstancias sin juzgar ni ridiculizar -al menos no demasiado- a sus protagonistas. Y en la cabeza del personaje principal, Rebecca Bunch (Bloom), estas situaciones y estados de ánimo se representaban por medio de la música.

La serie posee el dudoso honor de ser uno de los programas de menor audiencia que ha sido consistentemente renovado por la cadena que lo acogió durante cuatro temporadas. Aunque se encuentra en el amplio catálogo de Netflix está lejos de ser uno de sus grandes éxitos. El 'show' consiguió sobrevivir incluso al abandono y a la posterior sustitución de uno de sus actores principales. Santino Fontana, que encarnó al príncipe Hans en la versión original de 'Frozen', se despidió de la serie después de que rescindiera su contrato al comienzo de la segunda temporada, no sin antes prestar su voz a un puñado de buenos números musicales. Muchos de ellos eran descriptivos del carácter cínico e inconformista del personaje como 'Hey, West Covina', una referencia al 'Piano Man' de Billy Joel reformulada por Schlesinger. Otros temas de inspiración clásica fueron 'Elígeme a mí', que homenajeaba a Fred Astaire y Ginger Rogers, o 'Fue una mierda', una sarcástica revisión de 'A mi manera' de Frank Sinatra. Más adelante el rol fue retomado por un actor más joven, Skylar Astin, que interpretó otra desternillante y enérgica creación de Schlesinger, 'Odio todo excepto a ti', al más puro estilo Bruce Springsteen.

Otras célebres películas y obras de teatro recibieron sus correspondientes guiños en la serie. Así, 'Las mates de un triángulo amoroso' convertía a Rebecca en la Marilyn Monroe de 'Los caballeros las prefieren rubias'. 'Duchas frías' se inspiraba en 'The Music Man' (1962), al igual que la conocida canción del monorraíl de 'Los Simpson', e 'Inundémonos de justicia' es una clara alusión a 'Los Miserables'. Ya en la cuarta temporada, 'Analogías deportivas' reproducía el estilo del 'Rat Pack' (bebida y tabaco incluidos) para satirizar la tendencia masculina a incluir metáforas sobre el juego en toda conversación. Atención a su final: «Somos americanos, solo el fútbol repudiamos».

Himno LGTB

No faltaron alusiones a distintos géneros de la historia del pop-rock. Así, 'Chica Ping Pong' podía recordar a los hits de los propios Fountains of Wayne. 'Me siento bi-en (Gettin' Bi)' adoptaba el pop de los 80 en la línea de Huey Lewis and the News para generar uno de los mayores éxitos de la serie, que se convirtió en todo un himno para la población bisexual. 'Amigatopía' rescataba apropiadamente a las Spice Girls para una exaltación de la amistad femenina. La ópera R&B de R. Kelly 'Trapped in the Closet' se convertía en 'Atrapada en el baño' y las baladas pop de Abba daban lugar a una canción titulada 'El primer pene que vi'. El 'show' llegó incluso a homenajear al metal alternativo de Slipknot para contrarrestar un diálogo empalagoso.

Algunas de las secuencias más emocionales de 'Crazy Ex- Girlfriend' van asociadas a temas originales como 'Un diagnóstico', tal vez el instante de mayor euforia de Rebecca, o 'El final de la peli', que representa su momento más bajo. Este último está ubicado en uno de los mejores episodios de la serie y destaca por sus reflexiones ontológicas y metalingüísticas, más graves de lo habitual en una serie de humor. En su letra se deja caer que la vida es «una serie gradual de revelaciones» sin sentido narrativo ni final feliz.

Adam Schlesinger recibió un Emmy en 2019 por su trabajo en la serie gracias a la canción 'Los antidepresivos son algo muy normal', que parodiaba el universo de 'La La Land'. Fue uno de los diversos 'finales felices' que le llegaron a lo largo de su variada carrera. Y es que ser un nombre reconocido está muy bien pero, como diría Rebecca Bunch, las situaciones tienen «más matices» y ahora una parte de su trabajo puede ser reconocida y recuperada mediante la revisión de 'Crazy Ex Girlfriend' que, por cierto, cuenta con un excelente trabajo de adaptación y doblaje de las canciones, aunque es recomendable verla y escucharla en versión original.