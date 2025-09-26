El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

200 años del tren

Canciones de amor, fracaso, soledad y melancolía

Música popular ·

El tren es metáfora espiritual y símbolo de esperanza, ansiedad por volver a casa o regreso amargo

Joseba Martín

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

En la música popular el tren es sinónimo de metáfora. Lo era desde que la cantante afroamericana Sister Rosetta Tharpe grabara en 1939 el góspel ' ... This train is bound for glory' (Este tren tiene como destino la gloria), el que conduce a la salvación. Hay también una cierta metáfora espiritual en 'Slow train', publicada por Bob Dylan al poco de hacerse cristiano renacido. El tren es también esperanza, como en 'Midnight Special', popularizada por la Creedence Clearwater Revival: si el faro del Tren Especial de Medianoche ilumina tu celda pronto serás libre. Mensaje parecido ofrece 'Mystery Train', cuando Elvis habla de un tren (la propia vida) que empieza a descontrolarse.

