Los caminos de una artista total

Irreverente, delicada, sensual, firme en su fortaleza poderosa. Así ha sido siempre la artista norteamericana Patti Smith (Chicago, 1946) y así se presentó hace mes ... y medio en el Auditori de Girona -la melena desgreñada, americana negra sobre camiseta blanca- para conmemorar, junto a su banda, el 50 aniversario de 'Horses', uno de los discos definitivos de la historia del rock.

Cuando la poeta y compositora estadounidense entró a grabarlo en los estudios Electric Ladyland, en Nueva York, tenía 29 años y un sinfín de acordes y lecturas en la cabeza. Era octubre de 1975 y la cantante no sabía que iba a alumbrar una obra maestra que marcaría a varias generaciones de músicos posteriores. 'Horses', su álbum de debut, que se publicó el 10 de noviembre de ese año, poseía el vigor y la fuerza del mejor rock and roll -forjado por una banda de garaje- y culminó las aspiraciones de Dylan y los Doors de llevar un género minoritario como la poesía al mundo de la música. Smith lo logró gracias a unas letras tan poéticas como sugestivas y a la habilidad del productor -el velvetiano John Cale- a la hora de superponer simultáneamente varias capas de voz en la grabación, algo que lograba un efecto inédito en el oyente. Si a eso unimos el pundonor y la inteligencia de una mujer visceral y rebelde obtenemos una magnífica explosión de rock, poesía y punk visionario.

Decorado en su portada por una fotografía mítica de Robert Mappelthorpe, que mostraba a una artista desafiante en una clara pose masculina, 'Horses' contenía ocho cortes soberbios que oscilaban entre el rock, el blues y flujos de lírica surreal y adrenalina. 'Gloria', la versión de los Them de Van Morrison, era el inicio de un viaje trepidante que comenzaba con el recitado de unos versos memorables: «Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos». Si 'Redondo beach' -a ritmo de reggae- y 'Free money' cerraban la cara a del vinilo, la segunda la ocupaba casi por completo 'Land', una composición de nueve minutos que discurría entre la lectura cadenciosa de varios relatos paralelos y el clímax de una banda que ejecutaba un rock poderoso con la improvisación de un cuarteto de jazz. Esa fue la canción que desató la leyenda de este disco pionero y el mito de una mujer salvaje que invocaba -al grito de «go Rimbaud»- la figura de un poeta francés del XIX. Todo un hito impensable en la morfología del rock hasta ese momento.

La historia que precede a este pilar de la música popular del siglo XX comienza, sin embargo, años atrás en París, en un viaje iniciático que le hizo tomar conciencia de su vocación artística. Fue en 1972 cuando visitó la tumba de Jim Morrison en Pere Lachaise y la miró sin ningún complejo de inferioridad. A su regreso a EEUU escribió 'Kodak', su segunda colección de poemas, y comenzó a dar recitales -junto al guitarrista Lenny Kaye y al pianista Richrd Sohl- en locales como Max Kansas City o CBCG. Para entonces ya se había instalado con Robert Mappelthorpe en el hotel Chelsea, el epicentro de la contracultura neoyorquina de los setenta. Un establecimiento en el que se alojaban desde Janis Joplin o Leonard Cohen hasta Allen Ginsberg o Jimi Hendrix. Antes de todo eso, Patti Smith -primogénita de una familia de profundas convicciones religiosas- había trabajado en librerías y en una «fábrica de mierda» (así tituló su primer single) y dado en adopción a su primer hijo a los 21 años, fruto de un embarazo no deseado.

Una de las imágenes de 'Written Portrait'. Artium La Universidad de Columbia le otorgó un doctorado honorífico en Letras por sus méritos artísticos en 2022 Reuters En la portada de 'Horses', una fotografía de Mappelthorpe. E. C. Con Mappelthorpe en la escalera de incendios de su apartamento neoyorquino. Archivo 1 /

Casi una década de silencio

Tras el éxito de 'Horses' y su gira posterior, en 1976 graba 'Radio Ethiopia', un disco de sonido orgánico y potente en el que rinde tributo a muchas de sus heroínas (Edie Sedgwick o Jeanne Moreau, entre otras). Excesivamente intelectual para los puristas e inaccesible para el gran público, la reválida llega en 1978 con 'Easter', el elepé más comercial de su carrera que, entre otras joyas, contiene la emblemática 'Because the nigth', coescrita con Bruce Springsteen, que, casualmente, estaba grabando 'Darkness on the edge of town' en los mismos estudios y bajo la supervisión del mismo productor, Jimmy Iovine. Tras 'Wave', que incluía una irónica versión de los Byrds, 'So you want to be a rock and roll star', en 1979, y para sorpresa de todos, abandona la música, se establece en Detroit y se casa con Fred Sonic Smith, guitarrista de MC5. Y se abre el silencio. Un silencio de casi una década que rompió en 1988 'Dream of life', un álbum desigual que contiene ese himno universal titulado 'People have the power' y la balada 'Paths that cross'.

Cuando a finales de los 70 dio la espalda a la vida pública y fue madre de dos hijos (Jackson, el primero, le acompaña a la guitarra en su gira actual), Patti Smith centró todas sus energías en la literatura. Hasta ese momento, había publicado cinco libros de poemas, entre ellos 'Seven Heaven', 'Witt' y 'Babel'. Los ochenta, amén de las tareas propias de la maternidad, fueron años de dedicación a la escritura que dieron sus frutos, sobre todo en los últimos lustros, en varios títulos: el poemario 'El mar de coral' (1996), las memorias 'Eramos unos niños' (Premio National Award 2010) y volúmenes misceláneos que mezclan el diario y el ensayo como 'Mr. Train' o 'El año del momo', todos ellos publicados en España por Lumen, al igual que el recentísimo 'Pan de ángeles', su cuarto tomo memorístico que salió a la venta el pasado jueves.

Y en medio de todo, a mediados de los noventa, la tragedia. Las muertes sucesivas -en un intervalo de dos años- de su marido, su hermano Todd y su teclista Richard Sohl. (Su expareja y amigo íntimo Robert Mappelthorpe había fallecido en 1989). Una temporada en el infierno, que diría su admirado Rimbaud, que supuso su renacer musical en 1996 con 'Gone again', una elegía en once movimientos que ha quedado como uno de los grandes álbumes de la década, no solo por su belleza descarnada sino por su brillantez compositiva e interpretativa. La fotógrafa Annie Leibovitz fue la encargada de retratarla en aquella ocasión, en una imagen en blanco y negro que la mostraba cabizbaja y reflexiva. En el proceso de grabación -traumático y liberador a la vez- estuvo arropada por amigos como Tom Verlaine, Jeff Buckley o John Cale. Y Dylan, siempre generoso con ella, se la llevó de telonera de su gira.

Un año después grabó 'Peace and noise' y en 2004 el notable 'Trampin'. Sin embargo, los intereses creativos de la autora derivaron con el tiempo hacia disciplinas como el dibujo y la fotografía, que ya había cultivado en su juventud. Así, Smith ha expuesto su obra estas últimas décadas en museos de París, Kioto, Milán, Nueva York. También en Artium, en Vitoria, donde en 2009 recaló con una exposición que reunía una selección de su obra gráfica. De aquella muestra, su primera retrospectiva en España, comisariada por Laura Orgaz, quedó un libro que recogía -entre otras- instantáneas de sus viajes por las tres capitales vascas, 'Written Portrait'. De la misma manera, su último título editado hasta ayer era 'El libro de las imágenes', un diario fotográfico que mezclaba retratos de sus referentes literarios y pictóricos (Roberto Bolaño, Georgia O´Keeffe, Sam Shepard) con paisajes italianos y franceses.

Pese a no grabar un disco original desde 2012, Patti Smith sigue siendo una leyenda viva de la historia del rock. En su concierto de Girona fue recibida -algo no habitual- por 1.200 personas en pie con una sonora ovación. A sus 78 años se mostró enérgica y cercana, simpática y feliz. Siempre combativa y rebelde, escupió al suelo, lanzó proclamas por los derechos civiles, recordó a los niños asesinados en Gaza y levantó el puño -y al público- en tres ocasiones mientras desgranaba las piezas de un repertorio infinito. Todo un puzle existencial que celebra el pasado y el presente de una vida llena de alegría y dolor, de paz y ruido, de acordes feroces y oraciones paganas. Senderos que confluyen y se bifurcan bajo los focos de un escenario sobrio, vestido de azul. Y esta promesa escondida en su mirada: «Los caminos que se cruzan volverán a cruzarse».