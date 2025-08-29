El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El camino a la cumbre

Ana es una ambiciosa abogada que ha tenido varias parejas. Cree que el amor y el éxito profesional son incompatibles hasta que conoce a Jaime

Javier Sagastiberri

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:49

Cuarenta años. Tenía cuarenta años, pero aparentaba treinta, al menos eso decían sus amigas. Observó su cuerpo en el espejo de la entrada y se ... acercó un poco para examinar detenidamente su rostro: ojos grandes de color marrón como los de la mayoría de la gente, pero con una intensidad especial en la mirada que a veces intimidaba, era consciente de ello, y esa sensación de poder que experimentaba en ese momento la satisfacía.

El camino a la cumbre