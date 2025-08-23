El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jacques Brel, en una imagen de 1962, documentó con sus canciones toda una época. agencias
Bruselas bajo la mirada nostálgica de Jacques Brel

Recuerdo imborrable ·

Retrató como nadie la capital belga, la miseria de sus calles y su grandeza en decadencia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

En el puerto de Amsterdam hay marineros que cantan/los sueños que les atormentan...». Es noche cerrada y en un karaoke perdido en el barrio ... del Sablón, en Bruselas, un joven comienza a cantar el primer verso de la icónica 'Amsterdam' de Jacques Brel (1929-1978) y el público se arrebata con cada verso. Y es que, aunque en su día a día los jóvenes belgas escuchen a artistas de moda como Stromae o a Angèle, la voz desgarrada de Brel y sus canciones siguen resonando por las calles adoquinadas de la capital, que no olvida a un artista que cantó como nadie a Bruselas, a Bélgica, al amor y al desamor.

