El verbo 'blanquear' tiene diversas acepciones, según nuestro diccionario de la lengua. Significa, principalmente, pintar algo de blanco, aplicar algún tratamiento a algo para que parezca más blanco o para que se vuelva más claro. Pero también se aplica a metales como el oro o la plata. En este caso, 'blanquear' se refiere a tratarlos para que recuperen su color, o hacerlos relucir, sacarles más brillo. En cocina también se utiliza la acción de 'blanquear' cuando se cuecen los vegetales, por ejemplo, durante un tiempo breve y seguido se meten en agua fría. De esta manera, los vegetales no se oscurecen y mantienen su color original. De manera simbólica, utilizamos el verbo 'blanquear' para referirnos a la acción de legalizar el dinero procedente de actividades ilícitas, el 'dinero negro'. Últimamente, sin embargo, podemos oír o leer en los medios de comunicación un uso de este término que no recogen los diccionarios aún. En el reciente homenaje a Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA, su hermana acusaba al nacionalismo vasco de «blanquear el terror generado por la banda». En otro titular reciente, se acusaba al PP de Castilla-La Mancha de intentar «blanquear a Cospedal», tras su supuesto intento de tapar la corrupción de su partido. También se acusó a Errejón, a raíz de unas declaraciones suyas en un programa televisivo, de «querer blanquear a Vox». Lo que parece 'blanquearse' en estos casos no es algo tangible como el dinero, sino acciones más bien vergonzantes, que se quieren hacer pasar por buenas cuando en realidad no lo son.