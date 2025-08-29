Guillermo Gómez Muñoz Viernes, 29 de agosto 2025, 22:48 Comenta Compartir

'Verano azul' consagró la estampa veraniega: una cuadrilla de críos a lomos de sus bicicletas. Carlos Vives y Shakira la reconfirmaron para las generaciones ... más jóvenes -«Lleva, llévame en tu bicicleta»-, cuando la de Barranquilla todavía le dedicaba canciones tiernas a su culé favorito. Dos ruedas, un manillar, un sillín y unos pedales son suficientes para recorrer los sinuosos vericuetos de las vacaciones infantiles. Y es precisamente al rasgo de tener dos ruedas a lo que se refiere la etimología de la palabra. Es un vocablo formado por el prefijo latino 'bi' (dos) y el sustantivo griego 'kyklos' (círculo, rueda). «Bicicleta» se documenta en castellano por primera vez en 1899 y se introduce a través del francés a partir del inglés 'bicycle'. No obstante, el castellano y otras lenguas romances toman el diminutivo de la palabra francesa ('bicyclette'), mientras que curiosamente, al otro lado de los Pirineos, acaban prefiriendo la forma 'vélo'.

Tenía razón Fernán Gómez: las bicicletas son para el verano. Mantienen a raya la rutina del curso, con sus horarios recalcitrantes, y la cruda realidad, que mata con misiles y hambruna. Y alimentan también la imaginación de ese niño que se cree Indurain ascendiendo el Tourmalet, cuando se enfrenta a la cuesta más empinada de su pueblo. O Elliot sobrevolando los bosques. Quién pudiera.

