Helene Weigel y Bertolt Brecht, durante un emsayo de 'Madre coraje y sus hijos' en Berlín en 1951. Archivo

Bertolt Brecht, muerto y tres veces resucitado

Helen Weigel, con la que compartió oficio, militancia y exilio, ejerció un estricto control sobre las representaciones de su obra

Pedro Barea

Pedro Barea

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:22

Bertolt Brecht (1898-1956) es un hito del teatro del XX pero la difusión de su obra fue tardía. En vida, por viajes y exilios. ... Luego, por censuras y burocracias. Si en la España de preguerra quedaba lejos, en postguerra Brecht no llega hasta 1966 a la escena comercial. La 'Madre Coraje y sus hijos' en versión de Buero Vallejo dirigida por José Tamayo y 'La bona persona de Sezuán', dirigida por Ricard Salvat en versión de José Monleón y Armando Moreno, son primicias. Todavía las traducciones se mutilaban y hay hasta un estudio académico comparativo del caso de 'Flüchtlingsgespräche'/'Diálogos de Fugitivos' (1970), censurada y retraducida en 1990 en democracia.

