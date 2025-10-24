El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasolini durane el rodaje de 'Acattonne', su primera película, en 1961. Archivo Mondadori
Cultura

La belleza como resistencia

Fragilidad. ·

En las películas y los textos de Pasolini late la convicción de que el progreso material puede arruinar lo que nos hace humanos

Joseba Lopezortega

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Qué encontramos en Pasolini cuando miramos hacia él cincuenta años después de su muerte? Quizá lo primero que podemos constatar es que algunas de las ... amenazas que él presagió parecen haberse materializado. La mutación antropológica que denunciaba -la sustitución del pensamiento por la publicidad, de la experiencia por la imagen, de la comunidad por el consumo- se ha vuelto parte sustancial del paisaje cotidiano. Sin embargo, su figura no sobrevive solo por su lucidez, sino porque su voz nace de una íntima fragilidad: en medio del ruido y la vorágine del siglo XXI, sus obras siguen hablándonos como si aún fuera posible defender hasta las últimas consecuencias la pureza de una mirada o el valor de una palabra. Hay en Pasolini algo intensamente vivo e insólito: su fe desesperada en la belleza como forma de resistencia frente a las formas más agresivas y vacías de eso que llamamos progreso. En el documental 'Encuesta sobre el amor', rodado en la Italia del milagro económico, las respuestas a una pregunta de aparente curiosidad sociológica, ¿qué es el amor?, revelan la ingenuidad, la vulnerabilidad y el miedo de las gentes sencillas de un país en transformación. Como artista e intelectual, Pasolini siempre estuvo del lado de esas gentes simples y frecuentemente arrolladas.

