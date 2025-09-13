El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Merethe Lindstrom, autora de la novela. Johannes Jansson

Batallas silenciosas

La cotidianidad y la intimidad de una pareja aparentemente común en el final de su vida son la base de esta novela de Merethe Lindstrom

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Días en la historia del silencio

Días en la historia del silencio

  • Merethe Lidstrom

  • Trad: Bente Teigen y Mónica Sainz

  • 230 páginas

  • 21,50 euros

La intimidad de una pareja común es el escenario de esta novela con la que la noruega Merethe Lindstrom ganó en 2012 el Premio de ... Literatura del Consejo Nórdico. Sus protagonistas, Simon y Eva, son un médico y una profesora cuya vida, tras la crianza de tres hijas, la llegada de los nietos y la jubilación, parece adentrarse en una lenta nebulosa marcada por la enfermedad. Afectado por alguna clase de demencia, Simon se hunde en unos silencios cada vez más profundos, de los que regresa «como si hubiese llevado a cabo un viaje lejos de aquí». Cuando la situación comienza a ser inmanejable, las hijas tratan de convencer a Eva para ingresarlo en una residencia. En un momento del libro, la mujer detecta en su marido la ancianidad de un modo inequívoco, como se detecta en alguien que «se ha olvidado abrocharse un botón de la camisa», y se obliga a aceptar que la vejez «no es algo pasajero».

Espacios grises

