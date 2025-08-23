El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guillermo Gómez Muñoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

En este repaso sucinto a las canciones del verano, no podía falta un clásico como Georgie Dann. Con su letra pegadiza e intrascendente, como todo ... éxito veraniego que se precie, su «barbacoa» -un vocablo documentado por primera vez en 1518- tiene la capacidad de trasladarnos a las veladas sin fin de las vacaciones. El origen de la palabra -un americanismo- nos transporta también a tierras lejanas: aunque existe cierta discusión sobre el tema, la conclusión general apunta al origen taíno, lengua hablada por los nativos de las islas caribeñas a las que llegan las primeras expediciones colombinas. La RAE recoge múltiples acepciones para el vocablo, todas ellas relacionadas con la idea de armazón, no necesariamente para usos culinarios, y también recopila la variante 'barbacuá', con acentuación aguda por influencia del guaraní.

