Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

En este repaso sucinto a las canciones del verano, no podía falta un clásico como Georgie Dann. Con su letra pegadiza e intrascendente, como todo ... éxito veraniego que se precie, su «barbacoa» -un vocablo documentado por primera vez en 1518- tiene la capacidad de trasladarnos a las veladas sin fin de las vacaciones. El origen de la palabra -un americanismo- nos transporta también a tierras lejanas: aunque existe cierta discusión sobre el tema, la conclusión general apunta al origen taíno, lengua hablada por los nativos de las islas caribeñas a las que llegan las primeras expediciones colombinas. La RAE recoge múltiples acepciones para el vocablo, todas ellas relacionadas con la idea de armazón, no necesariamente para usos culinarios, y también recopila la variante 'barbacuá', con acentuación aguda por influencia del guaraní.

No imagino un verano sin su barbacoa, al menos por estos lares, donde las impenitentes lluvias de agosto mantienen a raya los incendios. Son siempre festines pantagruélicos orquestados por nuestro maestro de ceremonias uruguayo, a la sombra de pinos escuálidos y estirados, con la mirada perdida en el horizonte Cantábrico y una cuadrilla creciente, por las incorporaciones de los retoños que, de aquí a unos años, al humo de otras barbacoas, dejarán que se pierda también su mirada en ese horizonte infinito y azul.

