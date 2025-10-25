Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 25 de octubre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Sucedió el domingo pasado. Llegaron en motocicletas. Alcanzaron una ventana de la pinacoteca parisina con unas escaleras de mudanzas. Robaron su botín con una motosierra. ... Y pusieron pies en polvorosa. Como todo «atraco» memorable, fue rápido e impoluto. La etimología de la palabra, por el contrario, es menos clara. Aunque la RAE le atribuye ascendencia árabe ('taraqqà'), Corominas habla de un origen incierto y recoge diversas hipótesis: el neerlandés 'trekken' (tirar de algo), el italiano 'attaccare' (atar) o la raíz onomatopéyica 'trak'. Sin embargo, le parecen plausibles otras dos. La primera defiende el origen italiano a partir del 'tragicare' latino (tirar de algo). La segunda apuesta por el origen árabe basándose en que 'taraqqà' se registra en los siglos IX y XI con el sentido de 'aproximar un barco a la costa y echar el ancla'. Sea como fuere, lo que está claro es que el primer significado de la palabra fue el náutico y de él se derivaron el uso del verbo «atracar» para los asaltos violentos y el «atracón» culinario, ambos no documentados hasta el siglo XIX.

Los atracos son un crimen marcadamente literario y cinematográfico. A mí me recuerdan a Robin Hood; a Lupin, caballero ladrón y maestro del disfraz; y al Sean Connery de 'La trampa'. Al atraco del Louvre solo le falta una Catherine Zeta-Jones que nos robe el corazón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

RAE Real Academia Española