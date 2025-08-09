El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Atracción por lo tóxico

Paradojas. Hauser & Wirth reúne en Menorca los retratos reivindicativos de Cindy Sherman y el videoarte de Mika Rottenberg

Itxaso Elorduy

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:05

Hauser & Wirth dedica su exposición anual a dos destacadas artistas internacionales, la fotógrafa Cindy Sherman, que protagoniza 'The Women', una selección de sus obras más ... icónicas, marcadas por un revolucionario enfoque fotográfico, y Mika Rottenberg, con los vídeos de 'Vibrant Matter' y una instalación sostenible de lámparas que parecen de otro mundo. El título de la exposición de Cindy Sherman hace referencia a la obra teatral 'The Women' (1936) de Clare Boothe Luce, una mordaz pieza sobre interacciones entre mujeres diversas que incide en la importancia de las apariencias. Entre sus obras destaca la innovadora serie 'Untitled Film Stills' (1977-1980) con la que alcanzó gran notoriedad como miembro de la 'Pictures Generation'.

Atracción por lo tóxico