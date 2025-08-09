Atracción por lo tóxico

Hauser & Wirth dedica su exposición anual a dos destacadas artistas internacionales, la fotógrafa Cindy Sherman, que protagoniza 'The Women', una selección de sus obras más ... icónicas, marcadas por un revolucionario enfoque fotográfico, y Mika Rottenberg, con los vídeos de 'Vibrant Matter' y una instalación sostenible de lámparas que parecen de otro mundo. El título de la exposición de Cindy Sherman hace referencia a la obra teatral 'The Women' (1936) de Clare Boothe Luce, una mordaz pieza sobre interacciones entre mujeres diversas que incide en la importancia de las apariencias. Entre sus obras destaca la innovadora serie 'Untitled Film Stills' (1977-1980) con la que alcanzó gran notoriedad como miembro de la 'Pictures Generation'.

Las deconstrucciones de Sherman fluyen arropadas por la magnética luz de Menorca. La artista trata sin pudor desde los 70 temas como el género, la riqueza y el privilegio, todos ellos profundamente relevantes en la era digital, en la que influencers ocupan el poder mediático y las redes sociales establecen un canon de perfección estética irreal. «En la serie 'The Flappers', un concepto que Cindy usa para definir a las mujeres transgresoras de los años 20, 30 y 40 que querían romper barreras, todas son señoras empoderadas de 60 años que podrían estar localizadas en Manhattan o en una isla griega y sorprende verlas en esta pequeña Isla del Rey», explica Mar Rescalvo, directora de Hauser & Wirth Menorca.

Ampliar 'Untitled 369' y 'The actress at the murder scene' (1976-2000). Cindy sherman

Es una muestra que no se ha visto en España desde su paso por el Reina Sofía hace veinte años, en la que Sherman se retrata sin autorretratarse. Rehuye el término autorretrato porque se considera a sí misma un vehículo de reflexión para representar una gran variedad de temas contemporáneos como el papel de la mujer y de la artista en la sociedad. Es siempre ella, aunque las apariencias engañen y los estilismos hagan cuestionar su edad y los roles femeninos. «Cuando empecé, en los 70, quería hacer algo diferente. Me aburría lo que estaba ocurriendo en el arte, sobre todo en la pintura, (donde dio sus primeros pasos en la Universidad de Búfalo) pero realmente no pensé que mi obra iba a marcar una diferencia», reconocía recientemente en una entrevista con David Frankel. «Deseaba realizar algo que todo el mundo identificara».

En una sala contigua Mika Rottenberg presenta por primera vez en España 'Vibrant Matter', sus reconocidos vídeos 'Cosmic Generator' y 'Spaghetti Blockchain', junto a las lámparas de aspecto extraterrestre 'Lampshares', talladas a partir de enredaderas y plástico reciclado. Rottenberg ha transformado su estudio neoyorkino en un laboratorio, un microcosmos donde recoge materiales tóxicos y los reconvierte en esculturas. En colaboración con Inner City, recolecta plástico de los contenedores, que recupera a modo de 'gema urbana'. En 'Cosmic Generator' juega a mezclar fantasía y realidad con dos grandes temas de fondo, el espacio y el tiempo. «Cómo un producto de China puede llegar en veinticuatro horas a tu casa, mientras que cruzar dos ciudades fronterizas puede ocupar toda una vida», señala Rescalvo.

La relación humana con el mundo globalizado y capitalista en el que habitamos es otro de los leitmotiv del material videográfico de Rottenberg. «En 'Spaghetti Blockchain' el espectador viaja a través de un universo de escenas incongruentes que despiertan una variedad de reacciones sensoriales: desde sonidos ASMR y cantos guturales de cantantes provenientes de Siberia hasta imágenes de una cosechadora mecánica en un campo de patatas. Es el primer internet que existía en zonas muy extensas. A través de estos sonidos, una tribu de mujeres que canta sonidos guturales activaba un localizador humano para que las diferentes tribus de la zona estuvieran en contacto», resalta la directora de la sala. «Mika nos transporta a un mundo de fantasía divertido, desenfadado, hippie y surrealista»; habla de la relación que tenemos los humanos con diferentes materias, blandas, duras, pequeñas o grandes.

Lámpara de plástico reciclado #molido y enredaderas. M. R.

De la misma manera, Sherman confunde al espectador con imágenes que mezclan realidad y ficción». Mar Rescalvo opina que la relación entre ambas artistas está marcada por el arte performativo. «Cindy Sherman es a la vez narradora y protagonista, encarna a todos los personajes que se ven en la exposición. Mika, aunque no es protagonista de su obra, realiza una performance en sus películas; ambas tratan el tema de la identidad entendida de una forma muy amplia: identidad cultural, sexual... y un largo etcétera».