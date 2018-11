Lecturas El arte de morir con normalidad Kathryn Mannix, fotografiada durante su visita a Madrid. / VIRGINIA CARRASCO Kathryn Mannix despliega en 'Cuando el final se acerca' todo su bagaje como pionera en el tratamiento de enfermos terminales EDUARDO LAPORTE Sábado, 3 noviembre 2018, 04:00

Nada más empezar la carrera de Medicina, Kathryn Mannix comenzó a recopilar las historias de los pacientes que atendió en su camino hacia la muerte. El primero fue un hombre que falleció de un ataque al corazón en la ambulancia, de camino al hospital. Fue la última en asistirle, incrédula de que ya no le latiera el corazón, como indicaba la campana del estetoscopio. «El silencio era total», dice la autora en la introducción a 'Cuando el final se acerca. Cómo afrontar la muerte con sabiduría' (Siruela). Por si esa evidencia no fuera suficiente, se fijó en su expresión pálida, los labios morados y la lengua oscurecida. Se despidió de él con un 'gracias'. «Ya te acostumbrarás», le dijo el médico. Y así lo haría, poco después de licenciarse, cuando en sus primeros días como profesional certificó la muerte de catorce personas en diez días. No todas las recordó como aquel primer infarto, pero sí comprendió que la muerte no era algo malo en sí mismo. Es más, los dos días con menos de 24 horas que vivimos –el del nacimiento y el de la muerte–, dan sentido a todo. El primero, dice, lo celebramos cada año; el segundo «hace que atesoremos la vida».

Pionera en el área de los cuidados paliativos, Mannix se revela también como una gran recolectora de historias, hasta treinta, que son difíciles de leer sin un 'kleenex' a mano. No tanto por lacrimógenas, sino porque se sitúan en momentos de extrema humanidad. «Las enfermedades serias, los asuntos de amor que marcaron nuestras vidas… nos sacan de lo naíf y nos llevan a ese lugar en que vivir es algo precioso, en cuanto entendemos que la vida es algo pasajero», comenta Mannix, retirada de su trabajo médico para centrarse en esta labor de divulgación. Porque, como apunta en las páginas finales, este libro no se escribió para entretener o contar su experiencia, sino como parte de un proceso de educación. En su opinión, sigue habiendo un concepto tabú de la muerte, así como unas ideas demasiado dramáticas, basadas en Hollywood o en las series, de en qué consiste el final de la vida.

«Los cuidados paliativos tienen mucho que ver con normalizar la muerte. Al margen de los aspectos religiosos o espirituales, tenemos que estar preparados para la parte social, para despedirnos de la familia, la gente que nos quiere…», asegura Mannix. Para ella, una buena muerte es aquella en la que hay oportunidad de terminar tus asuntos, de decir si lo sientes, si así lo crees conveniente. «Lo más importante es que sea lo más confortable posible pero, sobre todo, que sea limpia. No tienes que hacer las paces con tu exmujer si no quieres, pero es importante al menos tener la ocasión de hacerlo».

Sin ninguna preferencia por un tipo u otro de exequias, Mannix ve con buenos ojos una vuelta al velatorio en las casas familiares y ante todo defiende una muerte acompañada y, a poder ser, lejos de los hospitales (con la atención debida). «Yo quiero morir en mi casa viendo mi manzano», dice esta médica con un punto de melancolía; no hace mucho falleció su marido. En cualquier caso, sea normal, limpia o más complicada, la muerte siempre debe ser digna. Y eso va más allá de la eutanasia.

Aportar al debate

Kathryn Mannix insiste en que no ha querido escribir un libro sobre la eutanasia, pero sí sobre cómo enfrentarse a la muerte con normalidad y sobre la importancia de la información y de desterrar mitos y miedos (a no poder tragar, a no poder respirar, a sufrir dolor en los instantes finales). No obstante, considera que una vez se tengan conversaciones públicas y se trabaje en conocer cómo es una muerte normal, se podrá avanzar en la dirección correcta. «Este libro creo que puede aportar al debate», afirma.

Porque, ¿cuál es la muerte digna? Entre las historias de 'Cuando se acerca el final' se encuentra la de Eric, aquel director de instituto, hombre que resolvía todo tipo de problemas, que no supo cómo resolver uno inesperado: la enfermedad degenerativa cuyo desenlace no podría evitar. En cuanto supo que le quedaban como mucho tres años de vida, urdió un plan secreto: se suicidaría antes de ser una carga para su esposa. Estudió los diversos métodos a su alcance y estableció un calendario: si conseguía acabar con su vida antes del verano, su familia habría superado buena parte del duelo antes de Navidades, fecha significativa para ellos. Cuando una mañana de primavera se montó en el coche para «recoger un paquete de la oficina de Correos» no esperaba que el avance de su parálisis le impidiera mover siquiera la palanca de cambios.

Se resignó entonces a su suerte, cada vez más dependiente de los demás y de su silla de ruedas eléctrica. Su estado fue degenerando poco a poco, ya que los músculos para deglutir no le protegían la tráquea y desarrolló una neumonía. Fue cuando Mannix lo conoció. Le comunicó la frustración que le generaba que la ley le prohibiese acabar con su vida cuando él quisiera y expresó su determinación de dejar de comer en cuanto volviera a casa del hospital. Pero su plan de morir por inanición no contaba con las dolorosas llagas y escaras que le provocaría la extrema delgadez, por el roce con la cama. Fue entonces cuando Mannix le explicó con meridiana claridad las alternativas que tenía, le quitó los miedos a morir por atragantamiento y le sugirió alimentarse con un tubo a través de la piel. Eric fue poco a poco saliendo de su depresión y cooperando para recuperarse. Entonces quería llegar vivo a las Navidades.

Sin embargo, su deterioro físico no le permitiría alcanzar ese plazo, para lo que idearon una solución de urgencia: adelantar la Navidad y llevarla a la planta del hospital. Instalaron árboles, trajeron regalos, gorros de Santa Claus y todo el atrezo navideño en pleno noviembre. «Ahora estoy listo para morir», le dijo a su médica de cuidados paliativos. «Me alegro de no haber muerto antes, me habría perdido demasiadas cosas», le confiesa. Y también que al principio estaba enfadado con la doctora Mannix por negar sus deseos, hasta que entendió que ella no le estaba diciendo no a la muerte, sino «sí a la vida».