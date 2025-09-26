El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
'Compañeras de viaje' (1862) de Augustus Leopold Egg.
200 años en tren

El arte avanza a toda máquina

Pintar el movimiento ·

Los artistas transforman el tren en emoción, reflexión, ideología, símbolo y experimento

Luisa Idoiate

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:50

El mundo se acelera con la industrialización. La economía crece, las ciudades también. Se llenan de gente, fábricas y trenes. Los artistas se fijan en ... ese nuevo y ruidoso vecino que va y viene, entra y sale de la estación, les provee de pigmentos y les lleva a las exposiciones internacionales. Lo incorporan a sus obras como pretexto, recurso, símbolo y experimento. Lo fagocitan, descomponen, desvirtúan, digieren y reconvierten en espacio, movimiento, guerra, pesadilla, soledad, despedida, tiempo, búsqueda, emoción, absurdo, misterio. Con miradas futuristas, simbolistas, surrealistas, abstractas, orgánicas. Sociales y políticas. Críticas, cómicas, lúdicas, oníricas, crudas y almibaradas. Hasta pintan el tren sin pintarlo.

